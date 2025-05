(VIDEO) Papa León XIV ya estuvo entre la feligresía venezolana: Rindió honores a la Virgen de Coromoto en 2023

Robert Prevost, quien fue elegido como el nuevo Sumo pontífice este jueves, realizó una visita a Venezuela en septiembre de 2023. En aquel entonces, el ahora Papa se desempeñaba como Prefecto del Dicasterio para los Obispos del Vaticano y participó activamente en las festividades en honor a la Virgen de Coromoto en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa.



«Soy Monseñor Robert Prevost, y me da mucho gusto saludar a ustedes en la diócesis de Guanare, en la fiesta de la patrona de toda Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Muchos nuevos obispos de todo el mundo están participando en un curso que nos ayuda a todos a promover la comunión, la participación en la Iglesia, la colegialidad entre los obispos», manifestó.

Es importante mencionar, que durante su estadía en el estado Portuguesa Prevost formó parte de un curso para promover la comunión, participación de la iglesia y la colegialidad entre los Obispos, evento que contó con la presencia del Obispo Monseñor Oswaldo Araque.



En sus palabras, el ahora Papa envió un mensaje de aliento y solidaridad al pueblo venezolano. A su vez, que aseguró que tiene al país presente en sus oraciones.



«Pues me alegro mucho poder participar con este video, este breve saludo, asegurando a todos ustedes de mis oraciones, especialmente en tiempos no tan fáciles, que el Señor les llene de esperanza y que Nuestro Señor les acompañe siempre con su modelo de amor, de servicio, de hospitalidad. Felicidades a todos ustedes», expresó.



Finalmente, el nuevo Sumo Pontífice León XIV recalcó el compromiso con la pastoral y la unidad de la Iglesia Católica.