El candidato de Musk y Trump muerde el polvo ante una jueza progresista en las elecciones judiciales de Wisconsin

Juez Susan Crawford gana en Wisconsin Credito: Agencias

La jueza Susan Crawford, respaldada por los demócratas, ha ganado este martes las elecciones a un puesto del Tribunal Supremo de Wisconsin, manteniendo la mayoría progresista de la corte estatal. Crawford ha salido victoriosa a pesar de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su mano derecha, Elon Musk, quienes buscaban un vuelco conservador.



Los comicios judiciales de Wisconsin, un 'estado bisagra' que en noviembre de 2024 dio la victoria a Trump, han sido interpretados como un referéndum para evaluar los primeros meses de mandato del republicano y la enorme influencia de Musk en la Casa Blanca.



Según las proyecciones de los medios, Crawford (jueza del condado de Dane), venció al candidato conservador, Brad Schimel (juez del condado de Waukesha), quien recibió el respaldo de Trump en la recta final de la campaña.



La Corte está compuesta actualmente por cuatro jueces progresistas y tres conservadores, de manera que la elección de Crawford mantendrá la mayoría progresista.



Susan Crawford: "La justicia no tiene precio: nuestros tribunales no están a la venta"



El resultado supone un varapalo para Musk, el hombre más rico del mundo, que invirtió millones de dólares en la contienda e hizo una activa campaña en su red social, X (antes Twitter), para intentar dirigir la mayoría del Supremo de Wisconsin hacia el lado conservador. El magnate llegó a ofrecer 100 dólares a los votantes de Wisconsin que firmaran una petición en contra de los "jueces activistas", así como el sorteo de un millón de dólares.



Intereses de Musk en Wisconsin



Musk se encuentra inmerso en un proceso judicial con los tribunales de ese estado, debido a una ley que no permite a los fabricantes de vehículos tener sus propios concesionarios y obliga a que los comercialicen otros. También ha sido denunciado por sus artimañas en las elecciones judiciales.



La elección llega cuando el tribunal deberá decidir sobre algunos derechos sociales como el que permite el aborto –estando autorizado hasta las 20 semanas de gestación– o los de las personas trans.



Crawford, tras conocer su victoria, ha utilizado su cuenta en la propia red social de Musk para decir: "Esta noche, los habitantes de Wisconsin se pusieron de pie y dijeron en voz alta que la justicia no tiene precio: nuestros tribunales no están a la venta".