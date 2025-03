Conatel bloqueará los dominios para ver Magis TV en Venezuela

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bloqueará los dominios web por los que se puede ver la aplicación de televisión por streaming Magis Tv o Flujo Tv, tras una orden judicial.

La decisión fue tomada el 23 de enero por el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal de Maracaibo, estado Zulia, que pidió el bloqueo de una centena de páginas web y del proveedor DNS asociadas a la aplicación. El oficio judicial ya fue entregado a Conatel, según fuentes ligadas al caso.

La medida guarda relación con la investigación que adelantó el Ministerio Público contra los ciudadanos Romer Capuzzi y Alexander Bohórquez, cabecillas de una red que comercializa los servicios de Magis TV y Flujo TV.

Las autoridades detuvieron a Bohórquez este 26 de marzo en Maracaibo, estado Zulia; mientras que Capuzzi tiene orden de captura de Interpol. A ambos los señalan de los delitos de acceso indebido a sistemas informáticos, apropiación de propiedad intelectual, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

El proceso inició en 2024 por una denuncia interpuesta por el doctor José Benigno Rojas, quien es el representante legal en Venezuela de las empresas Paramount Picture Corporation; Columbia Picture Industries INC; Sony Picture Televisión INC; Disney Enterprises INC; Universal City Studios LLC y Warner Bros Entertainment INC.

Pedirán a Google que también bloquee la aplicación

Con el cumplimiento de esta orden judicial, Venezuela se sumaría a la lista de países latinoamericanos que bloquearon la aplicación por su funcionamiento ilegal y considerar que incurre en la piratería digital y viola los derechos de autor. Estos países son Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia.

La popular aplicación ofrece de manera fraudulenta señales de más de 950 canales de televisión lineal, más de 20.000 películas y más de 10.000 series sin el consentimiento de sus propietarios.

El abogado Rojas aclaró que Magis Tv no es una empresa registrada en Venezuela, no tiene un registro del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) ni está habilitada para operar por Conatel.

Venden servicios que no han contratado

"Aprovechando del streaming venden servicios de mis compañías, pero no tienen una contratación con las corporaciones a las que represento para comercializar su contenido. Esta empresa se roba la señal, venden nuestra programación, cobran y no le pagan nada al Estado. Se lucran con nuestro contenido sin el permiso", aseguró el jurista.

Rojas explicó que faltaría solicitar a Google el bloqueo de la aplicación, como lo hicieron en Colombia o Ecuador, en cuyos países hay oficinas de la empresa. "Nos faltaría eso porque en Venezuela no hay oficinas de Google", dijo.

Sugirió a los usuarios contratar empresas que prestan el servicio de televisión que estén registradas y habilitadas para funcionar en el país, como Inter, Simple TV, Airtek. Advirtió que la aplicación Magis TV es insegura y que los datos de los suscriptores pueden quedar expuestos para piratas informáticos.