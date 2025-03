Donald Trump dice que le da igual si los precios de los carros suben por los aranceles

"La gente comprará productos fabricados en Estados Unidos".

29 de marzo de 2025.-El presidente Donald Trump afirmó que le "trae sin cuidado" si los fabricantes de automóviles internacionales aumentan sus precios debido a los aranceles del 25% que impuso a todas las autopartes de fabricación extranjera y a los vehículos importados, anunciados hace varios días, informó Reuters.com y Noticias NBC.com.

La medida —censurada por fabricantes y líderes automotrices extranjeros y que provocó la caída de las acciones de compañías como General Motors y Ford, según Prensa Asociada— intensificó las tensiones en una inminente guerra comercial. El Consejo Americano de Política Automotriz, que representa a los fabricantes de automóviles nacionales, declaró que "es fundamental que los aranceles se implementen de manera que se evite el aumento de precios para los consumidores y se preserve la competitividad del sector automotriz integrado de América del Norte".

En una extensa entrevista con NBC News, Trump sostuvo: "El mensaje es: ¡felicidades! Si fabricas tu auto en Estados Unidos, ganarás mucho dinero. Si no, probablemente tendrás que venir a Estados Unidos, porque si fabricas tu auto en Estados Unidos, no hay aranceles".

Al preguntarle si había convocado a los directores ejecutivos de la industria automotriz estadounidense para pedirles que no subieran los precios, como informó The Wall Street Journal, Trump respondió: "No, nunca dije eso. Me da igual que suban los precios, porque la gente va a empezar a comprar autos fabricados en Estados Unidos. Me da igual. Espero que suban los precios, porque si lo hacen, la gente va a comprar autos fabricados en Estados Unidos. Tenemos muchos".

Concluyó: "No, me da igual, porque si suben los precios de los autos extranjeros, van a comprar autos estadounidenses".

Como se informó anteriormente, las autopartes extranjeras ensambladas en el país seguirían sujetas a un impuesto del 25%. Las empresas que importan vehículos bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), el tratado de libre comercio establecido durante la primera era Trump, permanecerán libres de aranceles hasta que el gobierno establezca un proceso para la imposición de los impuestos, según informó la Casa Blanca.

Al ser preguntado sobre si había margen de negociación sobre los aranceles previstos para el 2 de abril, Trump respondió: «Solo si la gente está dispuesta a darnos algo de gran valor. Porque los países tienen cosas de gran valor; de lo contrario, no hay margen de negociación».