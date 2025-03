Erling Haaland, investigado por causar una conmoción cerebral a la mascota del Manchester City

El jugador del Manchester City, Erling Haaland, estaría siendo investigado por causar un supuesto latigazo cerebral y una conmoción cerebral a la mascota de su equipo, según ha desvelado en exclusiva el diario The Sun.

El delantero noruego habría dado un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza a la mujer que desempeña la función del extraterrestre "Moonbeam', tal y como explica el mencionado diario.

Dicho suceso habría tenido lugar en el partido entre Manchester City y el Southampton de la Premier League del pasado 26 de octubre de 2024. Según la mujer que hacía de la mascota, el delantero del equipo cityzen habría sido golpeada con anterioridad a que se disputara un partido en el que Haaland anotó el único gol del encuentro.

"¿Qué diablos fue eso que me golpeó?". Descubriendo con la respuesta lo que había sucedido: "Él dijo: 'Fue Erling. Te golpeó por detrás", comienza relatando la mujer al diario sobre cómo fue el momento en el que recibió el golpe.

"Estaba bastante molesta y lloraba y me dolía la cabeza y creo que estaba en shock. Más tarde me di cuenta de que vino detrás de mí, me golpeó en la cabeza y luego se apoyó en mi cabeza", continúa el testimonio según recoge el medio inglés.

Asimismo, tras el gol, la mujer habría vomitado por el fuerte dolor en la cabeza y en el cuello y tras ello fue a urgencias en el Salford Royal. Al final, el jefe de salud y seguridad del Manchester City, Paul Kenyon, inició una investigación para aclarar lo que había pasado: "Pregunté si alguien había hablado con Erling y él dijo: 'No, no quieren distraerlo'", dijo ella. "Me sentí ofendida porque fui yo la que salió lastimada, pero a mí me estaban haciendo todas las preguntas".

La investigación concluyó diciendo que Haaland no había causado lesiones en la mujer. "Erling Haaland siempre le hace un suave toque en la espalda o la cabeza a Moonbeam como reconocimiento", afirmaba un informe. Asimismo, también dice que se habría presentado una denuncian ante la Policía, pero que no tomaron medida alguna.