Embajada de EEUU en México pide eliminar apps Shein, Temu y AliExpress

La Embajada de Estados Unidos en México llamó a dar de baja aplicaciones como Shein, Temu, AliExpress y Alibaba porque, además de decir "que roban datos", aseguró, están destruyendo las industrias mexicanas.

La embajada estadounidense en nuestro país compartió un video en el que Andrés Díaz Bedolla, fundador de la plataforma Yumari, refirió que si las personas tienen en su teléfono aplicaciones de productos de bajo costo "es momento de borrarlas".

"No solamente porque tienen un class action suit en Estados Unidos. Tienen una demanda por la cantidad de datos que roban de tu celular, pero simplemente porque cada vez que compras tú en una plataforma que está dispuesta a perder 30 dólares por cada transacción en América Latina, solamente con el objetivo de disruptor y matar por completo a las industrias locales que podrían competir contra ellos.

"Eso es algo que simplemente no deberíamos estar haciendo si al final lo que queremos es crecimiento económico y desarrollo para nuestro país", dijo el también exalumno del programa Young Leaders of the Americas, del Departamento de Estado de Estados Unidos.