EEUU: Donald Trump dice que aranceles a México y Canadá “podrían aumentar” y no descarta posible recesión

9 de marzo de 2025.-El presidente Donald Trump dijo que los aranceles sobre algunos productos de Canadá y México previstos para el 2 de abril “podrían subir”, y no predijo si Estados Unidos tendrá una recesión en 2025.



En una entrevista que se emitió en “ Futuros del domingo por la mañana con Maria Bartiromo” de Fox Noticias, Trump dijo que los aranceles recíprocos entrarían en vigor el 2 de abril y que el aplazamiento de un mes otorgado a México y Canadá era un “pequeño respiro”.



En febrero, Trump anunció aranceles del 25% a los países vecinos de Estados Unidos. Esos aranceles se retrasaron un mes y se impusieron el martes, hasta que Trump decidió el miércoles pausar los aranceles a los fabricantes de automóviles por otro mes. Nuevamente cambió de rumbo el jueves, pausando los aranceles a los productos mexicanos y canadienses cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC hasta abril.



“Es una transición hacia abril y después de eso, no voy a hacer esto. Les dije (a los fabricantes de automóviles): ‘Miren, lo voy a hacer esta vez’”, dijo Trump.



Pero Trump ha seguido haciendo cambios a los planes arancelarios. El viernes amenazó con nuevos aranceles a la madera y los productos lácteos canadienses. Esos aranceles podrían entrar en vigor el lunes.



Después de que Trump anunció la última pausa de un mes en la mayoría de los aranceles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió posponer los aranceles de represalia. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que las medidas de represalia de Canadá seguirán vigentes.



Pero Trudeau dijo en una conferencia de prensa el jueves que estas políticas corren el riesgo de una guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos en el futuro previsible.



Mientras tanto, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó el domingo en el programa "Meet the Press" de NBC que los aranceles del 25% prometidos por Trump a las importaciones de acero y aluminio entrarán en vigor el miércoles y los aranceles a los productos lácteos y madereros canadienses "comenzarán el 2 de abril".



Lutnick indicó que los aranceles que entran en vigor el 2 de abril continuarán hasta que Trump se sienta "cómodo" con la forma en que ambos países están manejando el flujo de fentanilo, comentarios que parecieron ser repetidos el domingo por el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, en "This Week" de ABC News. Hassett dijo que las medidas arancelarias de Trump eran parte de “una guerra contra las drogas, no una guerra comercial”, destinada a frenar el flujo de fentanilo a Estados Unidos.



“Lo que sucedió fue que lanzamos una guerra contra las drogas, no una guerra comercial, y fue parte de la negociación lograr que Canadá y México dejaran de enviar fentanilo a través de nuestras fronteras, y como hemos visto que avanzaban en la guerra contra las drogas, luego hemos relajado algunos de los aranceles que les impusimos porque están avanzando”, dijo Hassett.