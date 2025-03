Panamá libera a decenas de deportados detenidos de Estados Unidos y los deja en el limbo

9 de marzo de 2025.-Muchos de los deportados liberados no son de Panamá y no tienen medios para pagar un hotel o alojamiento allí. Después de semanas de demandas y críticas por los derechos humanos, Panamá liberó el sábado a decenas de migrantes que estuvieron retenidos durante semanas en un campamento remoto después de ser deportados de Estados Unidos, y les dijo que tienen 30 días para abandonar la nación centroamericana, informó nbcdfw.com.

Esto dejó a muchos como Hayatullah Omagh, un joven de 29 años que huyó de Afganistán en 2022 después de que los talibanes tomaron el control, en un limbo legal, luchando por encontrar un camino a seguir.

"Somos refugiados. No tenemos dinero. No podemos pagar un hotel en la ciudad de Panamá, no tenemos familiares", dijo Omagh a The Associated Press en una entrevista. "No puedo regresar a Afganistán bajo ninguna circunstancia... Está bajo el control de los talibanes y quieren matarme. ¿Cómo puedo regresar?"

Las autoridades han dicho que los deportados tendrán la opción de extender su estadía por 60 días si lo necesitan, pero después de eso, muchos como Omagh no saben qué harán.

Omagh se bajó de un autobús en la ciudad de Panamá junto con 65 migrantes de China, Rusia, Pakistán, Afganistán, Irán, Nepal y otras naciones después de pasar semanas detenido en malas condiciones por el gobierno panameño, que ha dicho que quiere trabajar con la administración Trump "para enviar una señal de disuasión" a las personas que esperan migrar.