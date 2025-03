EEUU: 20 estados demandan a la administración de Donald Trump por despidos masivos

Credito: MSNBC via video

y afirman que el DOGE de Musk omitió los avisos requeridos

7 de marzo de 2025.-Casi la mitad de los fiscales generales del país demandaron a la administración Trump por los despidos masivos de empleados federales por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental, informó El Independiente.co.uk.

Los fiscales generales acusan a la administración de despedir a decenas de miles de empleados en período de prueba sin seguir primero las regulaciones federales, incluido un aviso con 60 días de anticipación a los empleados y estados afectados.

El gobierno federal y muchos estados requieren que las empresas notifiquen a los empleados antes de los despidos masivos.

“Estos despidos indiscriminados a gran escala no solo están sometiendo a los estados demandantes y a las comunidades de todo el país al caos. También son contra la ley”, dice la demanda presentada el jueves. “Cuando una agencia no proporciona dicho aviso, los empleados ‘pueden no ser liberados’”.

La administración “ha pasado por alto” estos requisitos en el último mes, “perjudicando” tanto a las personas como a los estados en los que viven, argumentaron los fiscales generales. “Como resultado, muchos empleados afectados y sus familias están luchando para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, comprar alimentos y cuidar a sus seres queridos”, afirma la denuncia, y agrega que los estados también se ven afectados.

La falta de notificación ha “impedido” la capacidad de los estados para apoyar a los trabajadores despedidos con recursos; los estados ahora enfrentan “mayores demandas administrativas relacionadas con la adjudicación de reclamos de desempleo, disminución de los ingresos fiscales y mayores demandas de servicios sociales”.

Los estados están pidiendo al tribunal que exija a la administración que detenga las reducciones de personal de los empleados en período de prueba que han llevado a cabo “ilegalmente y sin previo aviso”, que reincorpore a cualquier empleado en período de prueba que haya sido despedido como parte de despidos masivos el 20 de enero o después (el primer día en el cargo del presidente Donald Trump) y que lleve a cabo cualquier despido futuro de acuerdo con las leyes aplicables. Nueva York, Maryland, California e Illinois se encuentran entre los estados que están demandando a la administración, incluidos los departamentos de Agricultura, Salud y Servicios Humanos, Defensa y sus secretarios.

Todos los estados que se unieron a la demanda se consideran de tendencia demócrata. “Los despidos masivos ilegales de trabajadores federales por parte de la administración Trump son una bofetada a quienes han dedicado su carrera al servicio de nuestro país”, dijo la fiscal general de Nueva York, James, en un comunicado el jueves.

“Miles de trabajadores en Nueva York y en todo el país ahora luchan por pagar el alquiler, poner comida en la mesa y cuidar de sus seres queridos. Hoy, me uno a mis colegas fiscales generales para defender los derechos de los trabajadores que sirven a nuestras comunidades y detener el caos y la confusión que esta política injusta está causando”.