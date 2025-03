(VIDEO) ¡A falta de Chevron…suenan los teléfonos! Llueven las ofertas para sustituirla

«Los teléfonos no han dejado de sonar de todo el planeta, de traders, países, compradores, consumidores, comerciantes de energía, desesperados por sustituir la función que venía ejerciendo esta empresa Chevron». Así lo dio a conocer este jueves 06 de marzo el presidente de la Asamblea Nacional, AN, Jorge Rodríguez, en una sesión ordinaria en donde se condenó la decisión que tomó el Gobierno de Donald Trump de revocar la licencia a Chevron para que siga operando en Venezuela.

«Y digo más, ahí está Petróleos de Venezuela, en esos campos está Petróleo de Venezuela, que no necesita 30 días para tomar posesión de esos campos y colocarse a la vanguardia del plan que lanzó ayer el presidente Nicolás Maduro. Y no fuimos nosotros, hablando en términos absolutamente concretos, objetivos, no han dejado de sonar los teléfonos. Todavía debe estar doliéndole el pie con el tiro que se dio asimismo el imperialismo», agregó.

«Todavía debe estar doliéndole el pie al imperialismo norteamericano con el tiro que se pegó», fue una de las primeras frases que expresó Rodríguez al comienzo de su intervención.

Explicó que al revocarle la licencia a Chevron ocurren varias cosas, una de ellas es que «se prohíbe a Venezuela, como buen pagador que somos, pagar las deudas pendientes que tenemos con Chevron. Así que esa plata, que pagamos a Chevron por concepto de deuda, pasa a invertirse en nuestra industria petrolera para producir cada día más petróleo. Gracias en ese sentido».

«Queríamos pagar, no nos dejan. Más allá de la infinita ridiculez que significa, a estas alturas, estar creyendo que van a lograr detener el ímpetu y el avance de la Revolución Bolivariana, desde el punto de vista económico, comercial y de la llamada libre empresa con la que se llenan la boca los neoliberales del mundo, esto no es sino un tiro en el pie del imperialismo norteamericano», puntualizó.

Aplicar la Ley Simón Bolívar

Jorge Rodríguez, exhortó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a aplicar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar a quienes promovieron la revocación de la licencia a Chevron.

«Exhortamos fiscal a que se aplique y que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela paguen con cárcel, inhabilitaciones, extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley y las que hemos aprobado», indicó.

Una licencia que generó ingresos al país

El primer vicepresidente de la AN, Pedro infante recordó que la licencia 41 emitida el 26 de noviembre de 2022, autorizaba «la producción y extracción de petróleo o productos derivados del petróleo producido por las empresas conjunta de Chevron en Venezuela. Autorizaba la venta, exportación o importación a los Estados Unidos de petróleo o productos derivados del petróleo producido por las empresas conjunta de Chevron en Venezuela».

Rememoró que también autorizaba la compra o venta de insumos relacionadas con los párrafos anteriores. «Es decir, en el 2022 hubo una licencia para que Venezuela pudiera producir petróleo, vender, comercializar petróleo con Chevron».

Agregó que esta medida generó ingresos para el país, al tiempo que destacó que no estamos en época en que ningún país le esté dando licencia a otro, por lo que comparó el papel que desempeña la Oficina de Control de Activos Extranjeros, agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con la colonial Compañía Guipuzcoana, que regía el comercio en Venezuela con las colonias españolas en los años 1700.

Al comienzo de su intervención, Infante recordó una frase del ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello: “Los gringos nunca cumplen y siempre mienten”.

Condenó que la ultraderechista María Corina Machado y los prófugos Antonio Ledezma, Leopoldo López y Julio Borges respaldaran la negación de la licencia.