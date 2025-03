EEUU: Miembros de la pandilla de venezolanos "El Tren de Aragua" robaron cajeros automáticos en un esquema de “premio gordo”

+ 2 acusados ​​de pertenecer al Tren de Aragua presuntamente robaron $110,000 de un cajero automático estadounidense.

+ Su ola delictiva incluye detenciones en tres estados, dicen los federales.

+ Se enfrentarán a años de cárcel si son declarados culpables.

BUFFALO, N.Y. 6 de marzo de 2025– El fiscal federal Michael DiGiacomo anunció hoy que David José Gómez Cegarra, de 24 años, y Jesús Segundo Hernández-Gil, de 19, ambos de Venezuela, fueron arrestados y acusados ​​mediante denuncia penal de robo bancario y conspiración para cometer robo bancario. Los cargos conllevan una pena máxima de diez años de prisión, informó La oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Los fiscales federales adjuntos Jeffrey E. Intravatola y Douglas A.C. Penrose, que llevan el caso, declararon que los acusados ​​son miembros de la pandilla Tren de Aragua, que ha sido designada por la Casa Blanca como una organización terrorista global. Se les acusa de participar en un plan de premio gordo en cajeros automáticos. El esquema premio gordo en cajeros automáticos implica quitar la cubierta de un cajero automático e infectar el disco duro del cajero automático con un virus o quitar el disco duro y reemplazarlo con un disco duro infectado, lo que permite al operador asumir el control del cajero automático y hacer que dispense dinero.

Según la denuncia, Gómez-Cegarra, Hernández-Gil y otros co-conspiradores completaron con éxito un plan de Jackpotting en cajeros automáticos en una cooperativa de crédito Radius Federal Credit Union en Kenmore, NY, el 5 de octubre de 2024. La videovigilancia muestra que aproximadamente a las 4:05 p. m., un vehículo, conducido por Gómez-Cegarra, se acercó al cajero automático, un co-conspirador salió del vehículo y abrió el cajero automático utilizando una llave, pareció instalar algo en el cajero automático, presionó botones y cerró el cajero automático. Luego, el vehículo abandonó el área. Durante las siguientes horas, el vehículo reapareció varias veces en el cajero automático y realizó retiros ilegales. Radius Federal Credit Union informó que se robaron $110,440.00 del cajero automático durante este esquema de premio gordo en cajeros automáticos.

También se cree que Gómez-Cegarra, Hernández-Gil y otros co-conspiradores son responsables de los eventos de jackpotting en cajeros automáticos de St. Maly’s Federal Credit Union en Framingham, Massachusetts, el 6 de octubre de 2024, en First National Bank of Dryden en Dryden, NY, el 17 de octubre de 2024, y en dos sucursales de Community First Bank en Mount Vernon, Illinois, el 11 de noviembre de 2024. Durante estos eventos, se informó del robo de aproximadamente $187,000.

El 11 de noviembre de 2024, el Departamento de Policía de Mahomet, Illinois, detuvo a Gómez-Cegarra y Hernández-Gil en un vehículo juntos por actividad sospechosa. Ambos hombres presentaron identificaciones venezolanas. Fueron arrestados por el Departamento de Policía de Mahomet y, en última instancia, acusados ​​por el Departamento de Policía de Mount Vernon en relación con los incidentes que ocurrieron en las sucursales de Community First Bank en Mount Vernon, IL.

La denuncia es el resultado de una investigación realizada por la Oficina Federal de Investigaciones, bajo la dirección del agente especial a cargo Matthew Miraglia, el Departamento de Policía de Kenmore, bajo la dirección del jefe Thomas Phillips, el Departamento de Policía de Homer, NY, bajo la dirección del jefe Robert Pitman, el Departamento de Policía de Framingham, MA, bajo la dirección del jefe Lester Baker, y el Departamento de Policía de Mahomet, Illinois.

El hecho de que un acusado haya sido acusado de un delito es meramente una acusación y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.