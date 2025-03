Francia proporcionará inteligencia militar a Ucrania tras la suspensión del intercambio de información con Estados Unidos

Francia está proporcionando inteligencia militar a Ucrania después de que Washington anunció que congelaría el intercambio de información con Kiev, dijo el jueves el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu.

Estados Unidos dijo el miércoles que había pausado su intercambio de inteligencia con Ucrania, cortando el flujo de información vital que ha ayudado a la nación devastada por la guerra a atacar a los invasores rusos, pero funcionarios de la administración Trump han dicho que las conversaciones positivas entre Washington y Kiev significan que puede ser solo una suspensión corta.

La inteligencia estadounidense es vital para que Ucrania pueda rastrear los movimientos de las tropas rusas y seleccionar objetivos.

En declaraciones a la radio France Internacional el jueves, Lecornu dijo que Francia continúa compartiendo información de inteligencia.

"Nuestra inteligencia es soberana", afirmó Lecornu. "Tenemos información de la que Ucrania puede beneficiarse".

Lecornu añadió que tras la decisión de Estados Unidos de suspender toda ayuda militar a Ucrania, el presidente francés, Emmanuel Macron, le pidió "acelerar los diversos paquetes de ayuda francesa" para compensar la falta de asistencia estadounidense.

Lecornu dijo que a raíz de la decisión de Estados Unidos, los envíos de ayuda a Ucrania que salían de Polonia habían sido suspendidos, añadiendo, sin embargo, que "los ucranianos, lamentablemente, han aprendido a luchar en esta guerra durante tres años y saben cómo almacenar".

"Es cierto que tenemos un sistema político y quizá mediático que no lo quiere ver", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "no hay ni un agente de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) ni un oficial del Estado Mayor de Francia que considere que Rusia no es una amenaza".

"No sé en qué idioma debería decirse. Quizás para algunos en ruso", ha ironizado el ministro francés, quien ha alertado de que Rusia "se ha acostumbrado a su supervivencia política a través de la agresividad externa" y tiene una economía "que ahora depende en gran medida del esfuerzo bélico".

Asimismo, ha apuntado a la "peligrosa cooperación" de Rusia con "Irán, por un lado, y Corea del Norte, por el otro", "sin olvidar las posibles transferencias de tecnología y los programas de armas que incluso durante la Guerra Fría se podían regular, incluido el envío de armas nucleares al espacio". "No hay mucho positivo que esperar por esa parte", ha zanjado.

Las palabras de Lecornu han llegado después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, anunciara el miércoles el corte del intercambio de información de Inteligencia con Ucrania, después de suspender la ayuda militar a Kiev tras el encontronazo público protagonizado la semana pasada en la Casa Blanca por los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelensky, respectivamente.

"Lo que el presidente Trump ha hecho es pedir una pausa", dijo Ratcliffe en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, en la que recalcó que el mandatario "es el presidente de la paz". "Nunca ha habido una guerra bajo su liderazgo. Quiere acabar con las guerras existentes", manifestó.

"En este caso, como todo el mundo vio, Trump tenía dudas reales sobre si Zelensky estaba comprometido con el proceso de paz. Dijo de pausar para dar una oportunidad de pensar sobre ello. Se vio la respuesta y Zelensky publicó un comunicado diciendo: ‘estoy preparado para la paz", subrayó, al tiempo que apuntó que estas medidas podrían ser revertidas si hay un cambio en la postura de Kiev.

Zelensky afirmó el martes, tras la suspensión de la ayuda militar, que se ponía a disposición del "firme liderazgo" del mandatario estadounidense para lograr "una paz duradera". "Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie desea la paz más que los ucranianos", zanjó.