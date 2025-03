EEUU: Entre abucheos y protestas contra Trump en el Congreso‚ expulsan al demócrata Al Green

Luego de abuchear a Donald Trump‚durante su primer discurso en la Cámara de Representantes‚ el l congresista demócrata Al Green fue expulsado este martes del Congreso por interrumpir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al Green, de 78 años, se levantó y movió su bastón para replicar a Trump, pero su protesta fue ahogada por gritos de la bancada republicana y luego fue acompañado por personal de la cámara hacia la salida, después de que fuera llamado al orden por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

Antes de que el congresista de Texas fuera expulsado, los abucheos de los demócratas se entremezclaban con las aclamaciones de los republicanos que voceaban "¡USA!", el grito de guerra de Donald Trump, en un tenso comienzo de discurso.

Ante los repetidos abucheos de la oposición en los primeros minutos del discurso de Trump, Johnson y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, sentados detrás de Trump, optaron por levantarse de sus asientos para pedir que cesaran los abucheos.

Johnson advirtió contra las interrupciones y la falta de decoro y pidió a los asistentes que mantuvieran "el quórum en la Cámara", algo que le agradeció Trump.

El presidente de la Cámara de Representantes llamó al orden también al diputado demócrata Al Green, de 78 años, que se levantó y movió su bastón para replicar a Trump, mientras su protesta era ahogada por gritos de la bancada republicana.

"Aceptaré mi castigo", afirma Green

Tras ser expulsado por protestar durante el discurso del mandatario, Al Green aseguró que acatarás las sanciones por su conducta en el recinto legislativo.

En una breve entrevista con medios, el congresista aseguró que "aceptaré el castigo. Vale la pena hacerle saber a la gente que hay algunos de nosotros que vamos a enfrentarnos al deseo de este presidente de recortar Medicare, Medicaid y la Seguridad Social".

.@RepAlGreen after being removed from Joint Session of Congress: "I'll accept the punishment. It's worth it to let people know that there's some of us who are going to stand up to against this president's desire to cut Medicare, Medicaid and Social Security." pic.twitter.com/T32rj1OitB