Canadá contraataca con una venganza arancelaria mil-millonaria contra Estados Unidos

Canadá no se está tomando a la ligera los aranceles impuestos por Donald Trump al país.

4 de marzo de 2025.'El Primer Ministro Justin Trudeau respondió con su propia y amplia serie de contraaranceles sobre productos fabricados en Estados Unidos después de que los gravámenes de la administración Trump sobre las importaciones canadienses entraran en vigor poco después de la medianoche del martes, informó La Bestia Diaria.com.

"Hoy, después de una pausa de 30 días, la administración de los Estados Unidos ha decidido proceder a imponer aranceles del 25 por ciento a las exportaciones canadienses y del 10 por ciento a la energía canadiense. Permítanme ser inequívocamente claro: no hay justificación para estas acciones", dijo Trudeau en un comunicado antes de que los aranceles entraran en vigor.

Canadá ha impuesto aranceles del 25 por ciento a productos estadounidenses por valor de 30 mil millones de dólares. En sólo 21 días, se agregarán otros 125 mil millones de dólares en costos a una serie de artículos de alto precio para los consumidores estadounidenses, incluidos automóviles, camiones y acero, dijo Trudeau.

"Canadá no permitirá que esta decisión injustificada quede sin respuesta", añadió. "Nuestros aranceles permanecerán vigentes hasta que se retire la acción comercial de Estados Unidos, y si los aranceles estadounidenses no cesan, estamos en conversaciones activas y en curso con provincias y territorios para implementar varias medidas no arancelarias. Si bien instamos a la administración estadounidense a reconsiderar sus aranceles, Canadá se mantiene firme en defender nuestra economía, nuestros empleos, nuestros trabajadores y un acuerdo justo".

Trudeau señaló: "Debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos, los estadounidenses pagarán más por los alimentos, la gasolina y los automóviles, y potencialmente perderán miles de empleos. Los aranceles perturbarán una relación comercial increíblemente exitosa. Violarán el mismo acuerdo comercial que negoció el presidente Trump en su último mandato".

Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo en una conferencia sobre minería el lunes que "lucharía como el infierno", afirmando que Trump está "subestimando al pueblo canadiense".

Advirtió que podría eliminar el alcohol fabricado en Estados Unidos de los estantes de la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Ontario y romper un acuerdo de 100 millones de dólares con SpaceX de Elon Musk para Starlink Internet.

"Si ellos [EE.UU.] quieren intentar aniquilar Ontario, haré todo, incluso cortarles la energía, con una sonrisa en mi rostro", dijo Ford.

"Vamos a ganar esta guerra arancelaria", añadió. "No puedo entender por qué este tipo está atacando a sus vecinos, aliados y amigos más cercanos", dijo Ford.