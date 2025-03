La muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, así como la de su perro, podría ser el resultado de un trágico accidente, según el patólogo forense Dr. Michael Baden. El miércoles se inició una investigación criminal sobre las muertes de Hackman y Arakawa después de que las autoridades de Nuevo México encontraran muertos al actor de 95 años, a la pianista de 65 y a uno de sus perros en su casa de Santa Fe en circunstancias consideradas "sospechosas".

Los funcionarios del Departamento de Policía de Santa Fe han dicho que no hubo signos evidentes de algún hecho delictivo y que no se observó ningún trauma externo ni en Hackman ni en Arakawa. Después de que se completaron las autopsias preliminares, el alguacil de Santa Fe, Adán Mendoza, confirmó que la pareja había dado negativo en las pruebas de monóxido de carbono y que el actor ganador del Oscar probablemente habría muerto unos nueve días antes de que se descubrieran los cuerpos.

Durante una aparición en "Fox Report", Baden explicó que el marcapasos de Hackman, que de acuerdo al aguacil‚ registró un evento por última vez el 17 de febrero, podría ofrecer una pista clave. "Ese evento habría sido un paro cardíaco causado por un pulso anormal", dijo. "El marcapasos realiza un seguimiento del pulso y, cuando baja demasiado, se descarga. Y eso queda todo en el registro".

El Dr. Michael Baden compartió su opinión experta sobre las circunstancias "inusuales" detrás de la muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. "La autopsia demostró que no tenía ninguna herida", continuó Baden. "No había monóxido de carbono. Y tenía, la causa más común de muerte en este país, una enfermedad cardíaca grave, enfermedad de las arterias coronarias y tal vez presión arterial alta, es lo que se ha dado a conocer. Así que eso haría que, al sufrir un paro cardíaco en el vestíbulo, colapsara allí mismo".

En una declaración jurada de orden de registro‚ publicada por la Oficina del Alguacil de Santa Fe y obtenida por Fox News Digital, los investigadores declararon que habían encontrado el cuerpo de Hackman en el suelo en un vestíbulo rodeado de un bastón y de sus gafas de sol cerca de él. De acuerdo a estos documentos, los detectives sospechan que el actor pudo haberse "caído repentinamente".

Baden compartió su teoría sobre la muerte de Arakawa cuya muerte pudo ocurrir después de que el marcapasos de Hackman se detuviera‚ y ella intentara ayudar a su marido. Según estas declaraciones‚ Arawkawa fue encontrada en el suelo de un baño‚ con un calefactor portatil cerca de su cabeza. Se encontró‚ también un frasco naranja con un recipe cerca de la esposa de Hackman, el frasco parecía estar abierto, con pastillas esparcidas sobre un mesón. Las autoridades enumeraron varios medicamentos‚ entre estos‚ para la tiroides, la presión arterial y Tylenol entre los artículos que sacaron de la casa.

"La esposa fue encontrada en el baño", dijo Baden. "No se han revelado detalles de la información sobre sus hallazgos, excepto que no había rastros de monóxido de carbono y que lo que parece ser‚ respecto a la escena‚ y de lo que se presume‚ es que ella encontró a su marido en el vestíbulo". Baden explicó‚ que al parecer‚ que en un estado de agitación, Arakawa pudo haber corrido al baño para buscar el medicamento para la presión arterial de Hackman‚ y cayera al piso esparciendo las pastillas‚ llevándose el calentador por el medio. "Es posible que se haya golpeado la cabeza al caer y que haya tenido alguna lesión interna en el cerebro que no se pueda observar en el exterior de su cabeza o que haya sangrado en el interior del cerebro", dijo Baden. "O que ella, a sus 65 años, haya tenido también una enfermedad cardíaca grave y la excitación pudo haberle provocado un desencadenante del ritmo cardíaco que le causara la muerte en esas circunstancias. Creo que lo primero, golpearse la cabeza sería lo más común".

E cuanto a la mascota‚ el perro fallecido, un pastor alemán, fue encontrado a "entre 10 y 15 pies" de distancia de Arakawa en un armario del baño. Otros dos perros fueron encontrados vivos‚ en la propiedad. Los detectives notaron que "uno de los perros se encontraba cerca de la hembra fallecida (dentro del baño) mientras que el otro perro deambulaba fuera de la residencia". "Lo que al principio me sorprendió del reporte‚ fue la muerte de un perro, que pensé que estaba libre en la casa", dijo Baden. "Y es por eso que creo que la [teoría] del monóxido de carbono era una muy buena hipótesis, ya que todos respiraban el mismo aire‚ pero resulta que el perro estaba encerrado en su kennel o perrera y posiblemente murió por deshidratación y falta de agua durante los nueve días en que no pudo escapar de la perrera". Baden señaló que su teoría podría explicar el porqué no se realizó una llamada de emergencia inmediatamente después de que Hackman experimentó el evento cardíaco el 17 de febrero.

El 26 de febrero un trabajador de mantenimiento‚ descubrió los cuerpos de Hackman y Arakawa y llamó al 911. Las muertes de Gene Hackman y su esposa son consideradas "sospechosas", los cuerpos mostraban signos de "momificación" "Las circunstancias y quién era él (querido por muchos) son lo que lo que hacen este caso tan inusual", indicó Baden. "Porque las enfermedades cardíacas, los colapsos y la muerte con un marcapasos son comunes en los Estados Unidos". "Pero las circunstancias de la pareja‚ aislados por sí mismos", continuó. "Y esa puede haber sido la razón por la que no se llamó al 911, por ejemplo, mientras su esposa intentaba conseguirle algún medicamento‚ se cayó".

Hackman y Arakawa fueron fotografiados‚ públicamente juntos‚ por última vez el 28 de marzo de 2024‚ donde Hackman estaba agarrado del brazo de su esposa. En la otra mano sostenía un bastón. Arakawa miraba a lo lejos con el brazo levantado para sostener a su marido. La pareja fue fotografiada afuera de Pappadeaux Seafood Kitchen en Santa Fe. Hackman vivió en esa zona desde la década de 1980. Hackman y su esposa escogieron tener una vida privada, el último evento al que asistieron juntos pareció ser los Globos de Oro de 2003, cuando fue honrado con el Premio Cecil B. DeMille. Durante una aparición el viernes en "Hoy", el alguacil Mendoza contó que los medicamentos que se encontraron en la propiedad eran "pruebas muy importantes en la escena".

"Esta información fue recopilada... pasada al investigador médico para ayudarlo a tomar una determinación... Sí, estamos analizando eso específicamente y otros medicamentos encontrados posiblemente en la residencia... Eso es algo preocupante", mencionó

Cuando se le preguntó si Hackman y su esposa murieron simultáneamente o si uno murió antes que el otro, el alguacil respondió: "Creo que es muy difícil de determinar. Creo que es muy prematuro"..

Por otro lado‚ Mendoza declaró que se habían ordenado con anterioridad pruebas toxicológicas para Hackman y su esposa‚ porque no se ha determinado aún la forma y causa de la muerte. Mientras aparecía en "Today", el alguacil indicó que el informe de toxicología podría tardar hasta tres meses en obtenerse los resultados o "posiblemente más", dependiendo de qué tan "ocupado esté el laboratorio". Mendoza agregó que su equipo espera que los resultados lleguen "más temprano que tarde". Mendoza dijo que está "bastante seguro de que no hay un hecho delictivo, basicamente por la falta de evidencia de un hecho punible".

"Pero por supuesto, no lo descartamos... Los resultados de la autopsia, las conclusiones oficiales, nos guiarán en la dirección correcta. Eso podría cambiar, obviamente, y no lo descartamos. Esta es una investigación abierta. Apenas tiene un par de días. Estamos armando el cronograma. Estamos tratando de descifrar todas las pruebas... La autopsia es clave, y eso llevará algún tiempo".

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital contribuyó a este informe.

Traducción por Aporrea.org