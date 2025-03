23.000 trabajadores penitenciarios de Estados Unidos aceptarán recortes salariales de hasta el 25%

28 de febrero de 2025.- La Oficina de Prisiones de Estados Unidos dijo que la decisión de reducir severamente los pagos de incentivos de retención en todo el sistema carcelario federal se debe a aumentos de costos fijos asociados con operar bajo una resolución continua, informó Prensa govexec.com.

Más de la mitad de la fuerza laboral de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos verá sus cheques salariales recortados hasta en un 25% el próximo mes, mientras la agencia busca reducir costos mientras opera bajo una resolución continua.

Alrededor de 23.000 empleados de prisiones federales de todo el país fueron informados verbalmente en reuniones del martes que la agencia estaba reduciendo a la mitad (y en siete prisiones terminando por completo) el pago de retención en sus instalaciones. La mayoría de las prisiones que emplean incentivos de retención, que están diseñados para mantener la plantilla en instalaciones con poco personal, proporcionan a los empleados entre un 10% y un 25% adicional de su salario base en cada cheque de pago. Los empleados del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York reciben un pago de retención del 35%, aunque eso se debió en parte a la intervención de un juez federal tras informes sobre las malas condiciones allí.

"En respuesta a las restricciones presupuestarias, la Oficina Federal de Prisiones ha tomado la difícil decisión de reducir en gran medida, y en algunos casos eliminar, los incentivos de retención en toda la agencia, a partir del 23 de marzo de 2025", dijo el portavoz de la BOP, Donald Murphy, en un comunicado. "Esta acción se está tomando como parte de un esfuerzo para abordar un importante déficit presupuestario. La agencia comprende el papel fundamental que desempeñan los incentivos de retención para apoyar a nuestros dedicados empleados, algunos de los cuales reciben incentivos de hasta el 35 % de su salario. Esta decisión no se tomó a la ligera y reconocemos las dificultades financieras que esto puede causar a los empleados que dependen de esos incentivos".

En un testimonio ante el subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes el miércoles, la subdirectora adjunta Kathleen Toomey dijo que desde el año fiscal 2024, los salarios de la BOP han aumentado un 7,2% debido a aumentos salariales obligatorios, sin ningún nuevo financiamiento, ya que la agencia opera bajo un acuerdo de gasto provisional que expirará el próximo mes. Sólo en 2024, la agencia gastó 229 millones de dólares en incentivos de retención.

Aaron McGlothlin, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales Local 1237, que representa a los empleados del Instituto Correccional Federal Mendota en el centro de California, estaba en una sesión de capacitación de actualización cuando el director de la instalación dio la noticia a los empleados y describió la experiencia como "ver a 100 personas, todas en una habitación, recibir un puñetazo en el estómago".

"La gente terminó simplemente saliendo y regresando a casa porque tenían malestar estomacal", dijo. "[Ya] cinco oficiales penitenciarios me han dicho que se van a ir. Podríamos perder un mínimo del 10% en nuestras instalaciones, que ya carecen de personal".

Brandy Moore-White, presidenta del Consejo de Prisioneros Locales de AFGE, dijo que ha recibido 200 llamadas telefónicas e innumerables mensajes de texto de miembros sindicales preocupados desde el anuncio de ayer. Aunque dijo que nunca ha sido partidaria de la práctica de la retención de pagos, describiéndola como una "curita en un agujero de bala" y advirtiendo a los empleados que la agencia podría cancelarla en cualquier momento, dijo que la abrupta escisión del beneficio podría tener profundos impactos en la capacidad de la agencia para cumplir con su misión.

"Recibí una llamada telefónica ayer, de mi institución de origen aquí en Arkansas, donde nuestro departamento médico alberga a alrededor de 23 miembros del personal según el último recuento que tuve, y hasta ayer todos y cada uno de ellos me dijeron que estaban buscando otro trabajo", dijo. "Sé que hay algunos lugares donde no estará tan extendido, pero estoy a una hora de Memphis, y muchos de mis profesionales médicos podrían, literalmente, cruzar el puente en auto y obtener mucho más dinero del que reciben actualmente en la prisión. ¿Y si además de eso se le suma el pago de retención? Simplemente no se van a quedar".