El papa Francisco expresó su deseo de no ser enterrado en el Vaticano

El papa Francisco expresó su deseo de ser enterrado en la basílica Santa María la Mayor, de Roma, y no en el Vaticano. El pontífice argentino, de 88 años, reveló en una entrevista para Televisa en 2023 que ya está preparado el lugar para su descanso final. La basílica, situada en el centro de Roma, alberga los restos de siete papas y es un lugar especial para Francisco, quien suele rezar allí antes y después de cada viaje internacional.

LAS INSTRUCCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA SU FUNERAL

Francisco había previsto que su autobiografía se publicara después de su fallecimiento. No obstante, con motivo de la celebración del Año Santo, optó por adelantar su lanzamiento. En la obra, el Pontífice comparte sus reflexiones sobre la despedida y cómo anhela que sea su descanso eterno. "Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor: "El Vaticano es la casa de mi último servicio, no de la eternidad", reveló.El papa también ha dado instrucciones sobre su funeral. "El ritual de las exequias era demasiado ampuloso y he hablado con el maestro de ceremonias para aligerarlo. Nada de catafalco, ninguna ceremonia para el cierre del ataúd. Con dignidad, pero como todo cristiano", declaró Francisco.

En sus memorias, Francisco revela su última petición: "Aunque sé que ya me ha concedido muchas cosas, solo le he pedido una gracia más al Señor: cuida de mí, que sea cuando quieras, pero tú lo sabes. Me da bastante miedo el dolor físico… así que, por favor, que no me haga mucho daño".

LA SALUD DEL PAPA FRANCISCO

Actualmente, el papa Francisco se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral. Este hospital, conocido como el "Vaticano III" por Juan Pablo II, ha sido el centro médico de referencia para los pontífices. Francisco, de 88 años, ha sido hospitalizado allí en cuatro ocasiones desde 2021, incluyendo una operación de colon y una cirugía de hernia.

EL HOSPITAL GEMELLI Y SU RELACIÓN CON LOS PAPAS

El hospital Gemelli, inaugurado en 1964, forma parte de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, fundada en 1921 por el fraile franciscano Agostino Gemelli. Juan Pablo II, quien dirigió la Iglesia católica desde 1978 hasta 2005, fue ingresado en Gemelli en nueve ocasiones y pasó un total de 153 días en sus instalaciones. Tras un atentado en 1981, el Vaticano creó una suite especial para los papas en el último piso del hospital, equipada con una capilla, áreas de descanso y una sala de reuniones para el personal médico.

Según los medios de comunicación italianos, la suite de paredes blancas está amueblada sencillamente. Además de la habitación del papa, hay una sala de reuniones para el personal médico, una cocina, un cuarto de baño y zonas de descanso. También tiene una pequeña capilla.