Evo le responde a Arce: “Cómo voy a ser hermano de un corrupto, que se vaya con su MAS”

Luego de que el presidente Luis Arce afirmara que la "gente que pacta con la derecha no puede ser nuestro compañero", Evo Morales le respondió este miércoles y le dijo que "no puede ser hermano de un corrupto".

"Cómo voy a ser compañero y hermano de un corrupto pues, está robando en familia, está entregando el litio. Él nos desgasta y nos quita votos", expresó el exmandatario este miércoles.

Ayer, martes, Arce sostuvo durante una entrevista: "Gente que pacta con la derecha no puede ser nuestro compañero, gente que ha estado tratando de afectar la gestión, que no es mía, es de todo el MAS, ya no puede considerarse pues un hermano si está siendo atacado por solo básicamente tener un objetivo de intereses personales, individuales. Hemos perdido lo que significa el ser el líder. El líder tiene que mirar a la mayoría, tiene que mirar a todos".

Hoy, miércoles, Molares expresó: "Que se vayan con su MAS (el partido), ya es su MAS, se lo regalamos, nosotros vamos a parir otro movimiento político para servir a la gente humilde".

El líder cocalero comparó la gestión de Arce con "los gobiernos neoliberales" debido a su insistencia para la aprobación de créditos. "En nuestra gestión nunca hemos dependido del crédito internacional".