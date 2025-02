Ministerio para la Educación de Venezuela rechaza elección de la Reina de Carnaval en las escuelas del país

Credito: Web

26-02-25.-El Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela dejó claro que no respalda la elección de reinas de Carnaval en las instituciones educativas del país. Así lo establece el boletín número 16, fechado el pasado 13 de febrero, en el que se detalla la postura oficial sobre esta práctica.



El titular de la cartera de Educación, Héctor Rodríguez, calificó estas elecciones como «una expresión de violencia simbólica contra niñas y jóvenes, que evolucionará con certeza a violencia física y sexual».



Rodríguez hizo un llamado a los docentes para que reflexionen sobre el enfoque pedagógico del Carnaval dentro de las escuelas, destacando la importancia de vincular estas festividades con procesos de aprendizaje significativos.



«Como docentes debemos mirar cuidadosamente cada oportunidad que se nos va presentando: el interés del niño, la celebración de una fecha importante, un hecho social, cultural. Siempre podemos vincular, conectar con saberes, otorgar sentido a los aprendizajes. Limitar los carnavales a la acostumbrada ‘fiesta de carnaval’ niega en gran medida su potencial».



En este sentido, resaltó el valor del Carnaval como una herramienta para fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y la preservación de las tradiciones culturales.



«El carnaval tiene la capacidad de tender puentes para construir identidad, desarrollar sentido de pertenencia, sentido de comunidad; para la preservación de tradiciones y la resistencia cultural».



Además, enfatizó que la elección de reinas de Carnaval no está permitida en el ámbito escolar, reiterando la postura del Ejecutivo sobre este tipo de concursos.



«Aprovecho para aclarar que el Ministerio del Poder Popular para la Educación no autoriza de ninguna manera la elección de reinas de carnaval entre estudiantes o dentro de instalaciones educativas. Tengamos claridad y convicción de que esta es, sin duda, una práctica nefasta, una expresión de violencia simbólica contra niñas y jóvenes, que evolucionará con certeza a violencia física y sexual».



El ministro también subrayó las consecuencias de la violencia de género en las niñas y jóvenes, insistiendo en la responsabilidad de la sociedad en la erradicación de estas prácticas.



«La violencia contra las niñas y jóvenes afecta su vida, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica; es nuestro deber protegerlas de esto. La transmisión de estereotipos que cosifican y violentan, son temas que debemos traer al debate como docentes, familias y sociedad».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 426 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/02/25/gobierno-venezolano-rechaza-eleccion-de-reinas-de-carnaval-en-escuelas/)