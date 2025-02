EEUU: 21 trabajadores federales de tecnología prefieren renunciar que trabajar para Elon Musk en DOGE

Veintiún empleados de la función pública han dimitido del Departamento de Eficiencia Gubernamental del asesor multimillonario Trump, Elon Musk, diciendo que se niegan a utilizar su experiencia técnica para "desmantelar servicios públicos críticos".



WASHINGTON 25 de febrero de 2025– Más de 20 empleados de la función pública renunciaron el martes al Departamento de Eficiencia Gubernamental del asesor multimillonario Trump, Elon Musk, diciendo que se negaban a utilizar su experiencia técnica para "desmantelar servicios públicos críticos", informó Noticias de ABC.com



"Juramos servir al pueblo estadounidense y mantener nuestro juramento a la Constitución en todas las administraciones presidenciales", escribieron los 21 miembros del personal en una carta de renuncia conjunta, de la cual The Associated Press obtuvo una copia. "Sin embargo, ha quedado claro que ya no podemos cumplir esos compromisos".



Los empleados también advirtieron que muchos de los reclutados por Musk para ayudarlo a reducir el tamaño del gobierno federal bajo la administración del presidente Donald Trump eran ideólogos políticos que no tenían las habilidades o experiencia necesarias para la tarea que tenían por delante.



La renuncia masiva de ingenieros, científicos de datos y gerentes de productos es un revés temporal para Musk y la purga de la fuerza laboral federal impulsada por la tecnología del presidente republicano. Se produce en medio de una avalancha de impugnaciones judiciales que han buscado paralizar, detener o deshacer sus esfuerzos por despedir o obligar a miles de trabajadores gubernamentales a dejar sus empleos.



En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desestimó la renuncia masiva.



"Cualquiera que piense que las protestas, los juicios y la justicia disuadirán al presidente Trump debe haber estado durmiendo bajo una piedra durante los últimos años", dijo Leavitt. "El presidente Trump no se verá disuadido de cumplir las promesas que hizo de hacer que nuestro gobierno federal sea más eficiente y más responsable ante los trabajadores contribuyentes estadounidenses".

Los empleados que renunciaron trabajaban para lo que alguna vez se conoció como el Servicio Digital de Estados Unidos, una oficina establecida durante la administración del presidente Barack Obama después del fallido lanzamiento de Healthcare.gov, el portal web que millones de estadounidenses utilizan para inscribirse en planes de seguro a través de la emblemática ley de atención médica del demócrata.

Todos habían ocupado anteriormente puestos de alto nivel en empresas tecnológicas como Google y Amazon y escribieron en su carta de renuncia que se unieron al gobierno por sentido del deber de servicio público.

El empoderamiento de Musk por parte de Trump cambió eso. El día después de la toma de posesión de Trump, escribieron los empleados, fueron llamados a una serie de entrevistas que presagiaban el trabajo secreto y disruptivo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, o DOGE.