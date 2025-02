Presidente Maduro: "al Tren de Aragua lo acabamos en Venezuela"

“Tras el arribo de venezolanos con el Plan Vuelta a la Patria, no ha ingresado ningún ciudadano con alguna relación con el Tren de Aragua”, así lo enfatizó el presidente Nicolás Maduro durante la edición N°72 de su programa semanal Con Maduro+

“Se trata de una campaña impulsada por la derecha extremista fracasada de Venezuela, por los malqueridos (…), para estigmatizar negativamente a la migración venezolana”, sentenció.

A juicio de Maduro, esa migración fue una válvula de escape para sortear las sanciones solicitadas por la extrema derecha cuando cayeron los misiles pedidos por los cabecillas de la ultraderecha, “por lo cual perdimos el 99% del ingreso del país y esto lo he repetido un millón de veces”, subrayó.

Aseguró que los dirigentes de la ultra derecha que pidieron las sanciones están multimillonarios , “porque se robaron la plata de la Usaid para la supuesta ayuda humanitaria, crearon los coyotes y luego los estigmatizaron con el Tren de Aragua”

“Pero se pelaron porque el Tren de Aragua lo combatimos y lo acabamos en Venezuela. Nos enteramos con tiempo y realizamos una ofensiva y empezamos con Tocorón”. “Eso fue un diseño que hicieron en EEUU junto con estos bandidos, venían usando a los pranes de las cárceles para atacar a varias ciudades del país, caotizarlas y justificar la intervención, es algo macabro y sucio”, sentenció.

“Estigmatizaron el nombre del migrantes venezolano, ellos, las ratas fascistas que nacieron en cuna de oro, pero que viven en las cañerías de su corrupción. Aquí enfrentamos y derrotamos al Tren de Aragua. Nos cansamos de darles datos a la policía de Colombia sobre la ubicación del Niño Guerrero, pero estaba protegido, porque son instrumentos de ellos, de Uribe y Duque”, acusó el presidente Maduro.

Insistió en que los migrantes que están regresando, son bienvenidos a su patria, son gente de trabajo, gente de bien que ha sufrido mucho, los engañaron y sufrieron y ahora los quieren estigmatizar. De los dos aviones que han regresado de EEUU solo un pequeño grupo tenían antecedentes en Venezuela.

“EEUU no nos ha dicho si tenían o no antecedente en ese país, pero si cometieron alguna fechoría allá, deberían juzgarlos allá. No deberían entregárselo a nadie en el mundo, pero si nos lo entregan es para que la justicia venezolana, que es buena, lo hiciera. Cosas que uno reflexiona”, reflexionó.

Le hemos pedido a las comunidades en los circuitos comunales su apoyo para que los migrantes puedan resurgir como lo está haciendo el país. “Nuestra revolución acoge a sus hijos que tuvieron que ir a sufrir al mundo.(…) Esperamos que vengan con la lección aprendida y esperamos mucho de ellos.