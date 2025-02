EEUU: Donald Trump le prohibe el acceso a periodistas de Prensa Asociada a La Casa Blanca, Fuerza Aerea Uno

24 de febrero de 2025.-El presidente Donald Trump decidió personalmente prohibir a La Prensa Asociada la entrada a algunos eventos y espacios de la Casa Blanca, dijo la Casa Blanca en documentos judiciales el lunes, informó La Edición de CNN.



La decisión de otorgar “acceso especial” a los periodistas es una “elección presidencial discrecional por excelencia”, escribieron abogados del gobierno en un escrito de 23 páginas presentado antes de una audiencia judicial de emergencia el lunes por la tarde.



"Como informó la propia Prensa Asociada, el propio presidente tomó la decisión de poner fin a su acceso", señaló la administración.



La AP demandó a tres funcionarios de la administración Trump la semana pasada después de que se prohibiera a la organización de noticias cubrir a Trump en la Oficina Oval, en el Air Force One y en otros eventos de la Casa Blanca. La prohibición es una represalia por la negativa de la AP a cambiar sus directrices sobre cómo referirse al Golfo de México a pesar de la posición de la administración de que se le cambie el nombre a “Golfo de América”.



La AP sostiene que la abrupta decisión del presidente es a la vez una violación del debido proceso (que implica la Quinta Enmienda) y un ataque a la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda.



El juez federal de distrito Trevor McFadden, designado por Trump en Washington, D.C., tenía previsto escuchar los argumentos el lunes sobre la solicitud de AP de una orden de emergencia que restableciera el acceso de la organización.



El gobierno escribió en su escrito que la AP todavía puede cubrir la Casa Blanca de Trump y que la revocación del “acceso especial” no viola la Constitución.



"El presidente tiene absoluta discreción para conceder entrevistas a quien quiera; la Primera Enmienda no le obliga a conceder una audiencia personal a ningún periodista en particular", escribieron los abogados. “Esa misma discreción se extiende a quién permite la entrada a la Oficina Oval (su espacio de trabajo personal), al Air Force One (el avión presidencial) y a Mar-a-Lago (su residencia privada). La discreción del presidente sobre estos pequeños espacios simplemente no implica derechos constitucionales, ni para los ciudadanos, ni para los periodistas ni para las organizaciones de noticias”.