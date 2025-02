Elon Musk es demandado por la madre, de su supuesto nuevo hijo, y afirma que él quiere dejarla 'embarazada otra vez'

La reciente paternidad del magnate tecnológico Elon Musk con la conocida influencer y escritora americana Ashley St. Clair sigue dando que hablar y acaparando la atención mediática. La semana pasada, por San Valentín, nos enteramos de la existencia de este bebé, que sería el decimotercer hijo del dueño de X (antes Twitter), con cuatro mujeres diferentes. Ahora, no solo ha presentado una demanda en la Corte Suprema de Nueva York solicitando la custodia legal exclusiva de su hijo, sino que también ha confesado que el magnate le ha dicho: "Quiero dejarte embarazada otra vez", según recoge Page Six.

Ashley St. Clair, de 26 años, anunció públicamente el nacimiento de su hijo a través de la red social X, el 14 de febrero de 2025. La influencer explicó que había mantenido en secreto la identidad del padre para proteger la privacidad y seguridad de su hijo, pero que se vio obligada a hacerlo público debido a la creciente presión de los medios sensacionalistas. Una semana después, el pasado 21 de febrero, escribió un capítulo más en esta turbulenta historia y así demostrar que está diciendo la verdad: Elon Musk es el padre de su pequeño.

La reconocida influencer presentó una demanda judicial en la Corte Suprema de Nueva York donde solicitaba la custodia legal exclusiva del hijo que supuestamente comparte con Musk, según explica People. Además, también pedía una prueba de paternidad que demuestre legalmente la filiación del bebé con el magnate, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en el Gobierno de Donald Trump. De momento, el CEO de Tesla no se ha pronunciado al respecto.

En su demanda, St. Clair reclama dicha prueba genética para demostrar la veracidad de sus afirmaciones y asegura que Musk ha tenido un contacto mínimo con el bebé desde su nacimiento, en septiembre de 2024. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Page Six, el CEO de Tesla solo ha visto al bebé en tres ocasiones y no estuvo presente en el parto. La influencer también presentó como pruebas mensajes de texto intercambiados con el multimillonario (53 años), para demostrar que sí existía una relación sentimental entre ellos. En algunos de estos mensajes, Musk parece reconocer la paternidad del niño y expreso interés en tener más hijos con ella.

La relación entre Ashley y el dueño de SpaceX comenzó en mayo de 2023, y el niño fue concebido en enero de 2024, según explica la influencer en los documentos judiciales, quien reconoció no tener "relaciones sexuales con ningún otro hombre durante el tiempo en que el niño fue concebido". En uno de los mensajes enviados tras el nacimiento del niño, y que aparecen recogidos en la demanda como prueba, Musk habría escrito: "Espero verlos a ti y a él este fin de semana". Sin embargo, según la influencer, el empresario no cumplió con este compromiso y su interacción con el niño ha sido limitada desde entonces.

St. Clair detalla que la primera vez que Musk conoció a su hijo fue el 21 de septiembre de 2024, cuando pasó dos horas con él. Al día siguiente, se reunió con el niño durante una hora más. La última interacción registrada entre el supuesto padre del menor y el bebé ocurrió el 30 de noviembre de 2024, cuando pasaron juntos solo 30 minutos. Según la demandante, estas visitas esporádicas reflejan una falta de interés por parte del padre en el bienestar y la crianza del menor.

St. Clair también explicó que el dueño de X le escribió el pasado 24 de noviembre para decirle, supuestamente: "Quiero dejarte embarazada de nuevo". Y en una comunicación posterior entre ellos, siempre vía X, Musk le llegó a confesar: "Bueno, tenemos una legión de hijos que criar", según informa People. En los documentos judiciales, St. Clair también menciona preocupaciones relacionadas con la seguridad del niño, al que siempre se identifica con las siglas ‘RSC’ para mantener su privacidad, ya que es menor de edad. De hecho, en una captura de pantalla publicada por la misma revista, sobre uno de los presuntos chats entre Musk y Ashley, este refleja su preocupación por el pequeño, debido a su posición actual en la Administración Trump.

"Ashley St. Clair ha presentado peticiones de paternidad y custodia para proteger los intereses de su hijo", dijo su representante, Brian Glickich, a People, en un comunicado el pasado 21 de febrero. "Ella ha hecho todo lo posible para colaborar con el señor Musk antes de dar este paso. No tiene más comentarios sobre el contenido de las peticiones, que hablan por sí solas".

Otro frente abierto con su ex, Grimes

En cualquier caso, este no es el único problema paterno-filial al que se enfrenta Elon Musk. Ahora mismo, también está luchando contra su ex, la cantante canadiense Grimes, cuyo nombre real e Claire Boucher, por la custodia de sus tres hijos: X Æ A-Xii, de 4 años, Techno Mechanicus, de 2, y su hija Exa Dark Sideræl, de 3. Una disputa que comenzó en septiembre de 2023, más de un año después de que la pareja se separara en marzo de 2022, y que ahora está más viva que nunca.

La canadiense ha expresado públicamente su frustración y dolor por la situación que atraviesa con su ex y recuerda los cinco meses que pasó sin ver a uno de sus hijos, debido a la batalla legal que mantiene con el multimillonario. Las cosas se han complicado, ya que hace unos días, uno de los hijos de la expareja tuvo una crisis médica y Musk se desentendió del tema. "No voy a dar ningún detalle, pero él no responde a los mensajes de texto, llamadas o correos electrónicos y se ha saltado todas las reuniones. Nuestro hijo sufrirá un impedimento de por vida si no responde lo antes posible, así que necesito que responda y si tengo que aplicar presión pública, entonces supongo que ahí es donde estamos", explicó Grimes vía X.