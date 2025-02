EEUU: Mientras los huevos escasean y suben de precio, los inversores ven ganancias de hasta el 120% en un año

Laura Saade (Colombia, 27 años) no compra huevos desde hace dos semanas. Primero se encarecieron, pero luego no había. Ella, que hace las compras en el Walmart del número 200 de la Calle Otis, en Northborough, Massachusetts (EE UU), dice que "la docena [de huevos] subió hasta los ocho dólares, cuando antes pagaba cuatro". La demanda en el país está disparada y la fuerte gripe aviar— por la que se ha sacrificado ya el 15% de la población de aves ponedoras del país, según la consultora Expana — tensa más el equilibrio entre la oferta y la demanda en el país americano, lo que ha disparado los precios finales un 56% en el último año. Pero mientras los consumidores sufren el encarecimiento (y se ven animados a cambiar de hábitos alimenticios), los inversores han encontrado la gallina de los huevos de oro. Las acciones de Cal-Maine Foods— que vende uno de cada 10 huevos en EE UU, siendo el mayor productor nacional—, y las de Vital Farms— enfocada en la cría de gallinas camperas —se disparan en Bolsa un 57,82% y un 120% respectivamente en un año. The Chefs’ Warehouse, que provee de huevos a restaurantes, avanza un 77% en los últimos 12 meses.

Las tres compañías superan en el último año en rentabilidad a grandes productores cárnicos, como el estadounidense Tyson Foods o la brasileña JBS. Es más, logran, en 12 meses, un mejor rendimiento que el S&P 500 (22,3%) y que el Stoxx 600 (12,5%) en el mismo plazo. "Lo que estamos viendo es cómo estas empresas están cosechando los beneficios de un aumento en los precios", dijo a la agencia Bloomberg Pooran Sharma, analista de la firma de servicios financieros Stephens.

Pese a la fuerte subida, las firmas de análisis siguen viendo recorrido en ambas compañías. El 72% de los analistas recopilados por Bloomberg recomienda comprar títulos de Vital Farms. Entre ellos, los expertos de Jefferies fijan un precio objetivo de 46 dólares por acción, lo que otorga al valor un potencial del 25% respecto al precio actual (35,4 dólares). Una apuesta que se ve justificada por la mejora de los beneficios de la empresa, que en el tercer trimestre de 2024 (las últimas cuentas dadas a conocer) elevó un 31,3% sus ingresos, hasta los 145 millones de dólares, y mejoró sus previsiones para cierre de año, hasta los 600 millones de dólares. Su meta es incrementar su facturación hasta los 1.000 millones de dólares en 2027.

Nicolás Gachancipá, otro colombiano residente en Nueva York, también se queja de los precios: "La docena más barata está en nueve dólares. Así sale mejor ir a comer a Chipotle [una cadena de restaurantes de comida rápida]", recalca. Entre diciembre y enero la subida del precio de los huevos fue superior al 15%, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE UU, el mayor aumento mensual desde 2015. La categoría de carnes de aves, pescados y huevos subió un 1,9% en ese periodo, pero estos últimos supusieron "dos tercios del aumento total mensual en el índice de alimentos en el hogar", concluye el informe. La escalada de los precios de los huevos llevó a la inflación estadounidense a repuntar hasta el 3% en enero, el primer mes con Donald Trump, que desembarcó en la Casa Blanca con la misión de bajar los precios desde el primer día de mandato.

La falta de abastecimiento llevó al precio de los huevos a que, de una semana a otra, se incrementara un 10%; una subida récord. De media, la docena de huevos alcanza los 7,34 dólares. Hay tiendas, desde Nueva York hasta Chicago y pasando por Los Ángeles, que han limitado las compras a una docena o dos por cliente; mientras que la cadena de comida Waffle House ha añadido un recargo de 50 céntimos por huevo consumido.

Andrew Harig, vicepresidente de la patronal de la industria alimentaria estadounidense, la FMI, The Food Industry Association, aseguraba recientemente a Bloomberg que "los desafíos en la cadena de suministro podrían ejercer una presión adicional sobre los precios de los alimentos en el corto plazo". Harig agregó que "el impacto de los incendios forestales en el oeste, el clima frío en el medio oeste y la continuación del brote de gripe aviar" van a influir en los precios de los alimentos en los próximos meses. Y advirtió de que queda por ver si "los posibles aranceles impactarían en el precio de la comida".

¿Una oportunidad para nuevos mercados?

La escasez ha abierto una ventana de oportunidad para la industria de alimentación vegana en EE UU, con ingredientes como la soja verde. La producción de huevos veganos está creciendo con fuerza, tanto que firmas como Eat Just han visto cómo sus ventas se multiplicaron por cinco de enero a enero. Su producto Just Egg está disponible en supermercados como Whole Foods o Walmart y la firma ha reconocido que en alguna de estas cadenas sus ventas se dispararon hasta un 70% en las últimas semanas.

Otros grandes jugadores de la alimentación mundial están analizando entrar al mercado estadounidense. El gigante cárnico brasileño, JBS, acaba de comprar un 50% del mayor productor de huevos de Latinoamérica: Mantiqueira Brasil. Un movimiento que ha sido interpretado como una incursión en el mercado avícola con una mirada hacia EE UU. "Ninguna opción está descartada", ha reconocido Márcio Utsch, consejero delegado de JBS, refiriéndose a la posibilidad de entrar en el mercado estadounidense. La firma quiere producir huevos de gallinas camperas en EE UU, categoría que hoy representa el 15% de todas las ventas en Brasil.

Desde el inicio del brote de gripe aviar en 2022 se han perdido más de 100 millones de gallinas ponedoras en EE UU, según las estadísticas de la asociación United Egg Producers. Un problema que ha llevado a la administración de Donald Trump a anunciar la elaboración de un plan para frenar el contagio y evitar la falta de suministro al que, desde Bloomberg, han dado en llamar como "la próxima gran prueba" para el republicano.

En el restaurante Pepper Pod, en Newport (Kentucky, EE UU) se puede lee un cartel que dice: "Debido al reciente aumento del precio de los huevos, tendremos que añadir un recargo de 0,50 centavos por huevo a todos los desayunos que los contengan", el jueves 13 de febrero de 2025.CAROLYN KASTER (AP)

