EEUU: Venezolanos demandan a Donald Trump por revocar el estatus de protección (TPS)

21 de febrero de 2025.-El plan del presidente Donald Trump de eliminar las protecciones legales estadounidenses para 600.000 venezolanos y ordenar su deportación fue impugnado ante los tribunales el jueves por un grupo de venezolanos y sus defensores, quienes dijeron que la acción era ilegal, peligrosa y estaba motivada por el racismo, Informó sfchronicle.com.



Desde que una ley federal de 1990 estableció un estatus de protección temporal (que permite a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales graves permanecer en Estados Unidos si un desastre natural, una guerra u otras condiciones en su país de origen han hecho que su regreso sea inseguro), esta es la primera vez que una administración intenta revocar ese estatus antes de que expire, según la demanda, presentada en un tribunal federal de San Francisco.



Los demandantes son la Alianza Nacional TPS y ocho migrantes con concesiones de estatus de protección temporal de Venezuela, uno de los 17 países actualmente cubiertos por la ley. Entre otros se encuentran Afganistán, El Salvador, Etiopía, Haití, Líbano, Siria y Ucrania.



Una demanda similar fue presentada el jueves en un tribunal federal de Maryland por los grupos de derechos de los inmigrantes CASA y Make the Road New York.



“Los beneficiarios del TPS son madres, padres, trabajadores y miembros contribuyentes de nuestra comunidad”, dijo José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado anunciando la demanda de San Francisco. “Los titulares venezolanos del TPS, como todos los titulares del TPS, están presentes legalmente aquí de conformidad con la protección otorgada porque no es seguro para ellos regresar a su país en este momento”.

La demanda también dice que la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, mientras hablaba de los venezolanos en una entrevista del 29 de enero en Fox News, comentó que “la gente de este país quiere sacar a estos basura”.

Fue “sólo una entre un torrente de declaraciones racistas similares que la secretaria Noem, el presidente Trump y miembros de la campaña y la administración de Trump han hecho para atacar y marginar a los inmigrantes no blancos”, decía la demanda.

También citó la entrevista de Noem del 2 de febrero en “Meet the Press” de NBC, en la que afirmó, sin pruebas, que Venezuela había “vaciado sus prisiones, vaciado sus instalaciones de salud mental y los había enviado a Estados Unidos”.

Trump declaró de manera similar en un mitin de campaña en Colorado en octubre que su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, había “decidido vaciar los barrios marginales y las celdas de prisión de Caracas”, la capital de Venezuela. La demanda también citaba las afirmaciones de campaña ficticias de Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, de que los beneficiarios del TPS de Haití estaban devorando los perros y gatos de sus vecinos.

Irónicamente, decía la demanda, fue Trump quien propuso agregar a Venezuela a la lista de países cuyos migrantes eran elegibles para el estatus de protección temporal en una orden el último día de su primer mandato, el 19 de enero de 2021.

Trump citó las dificultades económicas que estaban sufriendo los venezolanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro después de que la administración de Trump prohibiera la industria petrolera del país del mercado estadounidense e impusiera otras sanciones económicas. El presidente Joe Biden designó formalmente a los venezolanos para la protección del TPS en marzo de 2021.

Según la ley de 1990, a los inmigrantes se les puede conceder un estatus de protección durante 6 a 18 meses, que puede renovarse si las condiciones siguen siendo peligrosas en su país de origen. Pero después de que alguien ha sido admitido en Estados Unidos bajo la ley por un período designado, según la demanda, su TPS puede ser revocado legalmente durante ese período sólo si su país de origen ya no califica para el estatus de protección.

La ley federal “no permite despidos anticipados”, dijeron los abogados de los inmigrantes, y la administración Trump “no siguió las reglas necesarias al apresurarse a tomar su nueva decisión sin la revisión requerida”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Noem no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.