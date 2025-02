Fallece uno de los presos políticos‚ Yorman David León‚ luego de ser excarcelado de Tocorón

Uno de los presos políticos‚ Yorman David León, de 28 años de edad, falleció tras meses de deterioro físico y emocional por las condiciones extremas que vivió en la cárcel de Tocorón , donde el estuvo detenido por supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y otros. La información sobre este caso la publicó el diario Tal Cual, que pudo hablar con el padre de la víctima.

Su padre Rafael León expresó al medio digital su miedo a represalias por hablar públicamente sobre el caso. «Usted (no) se imagina la cantidad (de casos) que hay. No es nada más el de nosotros. ¿Cómo hace uno para denunciar si no tienen ninguna validez? Para mí, esto es injusto, que uno tenga que vivir esto, que mi muchacho haya sido detenido injustamente», dijo.

«Es suficiente con el dolor de la pérdida de mi muchacho», expresó el hombre de 63 años de edad.

A Yorman lo detuvieron el 29 de julio del año pasado en Naguanagua, estado Carabobo, cuando se dirigía con su primo a una estación de servicio para echar gasolina. De acuerdo con el medio, no existían pruebas en su contra, pero lo detuvieron.

Durante su encarcelamiento, pasó por tres centros de reclusión, donde vivió condiciones inhumanas. Inicialmente, lo llevaron al Fuerte Paramacay, en Naguanagua, donde estuvo incomunicado y sin acceso a visitas.

Tras varios días de aislamiento, lo trasladaron al centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana en Los Guayos. En ese lugar, indicó Tal Cual, sus familiares mantenían la esperanza de que su situación mejoraría porque no había pruebas de su culpabilidad. Sin embargo, las condiciones de reclusión empeoraron.

La dura detención en Tocorón

En octubre, finalmente trasladaron a Yorman a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, donde vivió las duras condiciones de hacinamiento y la falta de servicios básicos como agua potable y alimentos en mal estado.

Las visitas solo se permitían cada 15 días, lo que dificultaba aún más el contacto con sus allegados. Su salud comenzó a deteriorarse. Durante este tiempo, su padre recordaba lo que su hijo le decía: «Tranquilo que nosotros vamos a salir porque somos inocentes». Pero lo que vivió en ese lugar cambió por completo al joven.

El 4 de enero de 2025, a Yorman lo excarcelaron junto a otros 94 presos políticos debido a la gravedad de su estado de salud. Tal Cual señaló que, al llegar a su casa, el joven presentó fiebre y hematomas en su cuerpo, y que los médicos le diagnosticaron dengue y obstrucción en su estómago, posiblemente debido a los golpes y torturas que sufrió durante su encarcelamiento.

Su estado empeoró hasta su muerte el 4 de febrero.

Los ex presos políticos sufren las secuelas

Más de seis meses después de las elecciones presidenciales en Venezuela, cientos de ex presos políticos siguen viviendo con las secuelas de la represión sufrida en manos del gobierno. A pesar de la excarcelación, muchos enfrentan consecuencias físicas y psicológicas derivadas de su tiempo en prisión, que van más allá de las condiciones que vivieron dentro de las cárceles.

Tras las elecciones del 28 de julio, en las que las autoridades declararon la victoria de Maduro sin demostrarlo, estallaron protestas en varias ciudades del país. La respuesta terminó con la detención de más de 2.200 personas, de las cuales un número importante manifietas no haber participado en disturbios ni actos de violencia.

Fueron arrestadas en sus hogares y lugares de trabajo y trasladadas a centros de reclusión, donde enfrentaron condiciones de vida extremas. Según denuncias de testigos recogidas por la agencia de noticias The Associated Press, los detenidos sufrieron golpizas, falta de alimentos, hacinamiento y otros abusos que llevaron a muchos a desarrollar infecciones estomacales y a perder peso rápidamente.

La tortura psicológica no ha terminado

Aunque varios fueron excarcelados en los últimos meses, muchos siguen viviendo atrapados en un ciclo de miedo constante. La tortura psicológica no termina con su liberación. Han reportado sufrir insomnio, ataques de ansiedad y desconfianza extrema.

Muchos evitan salir de sus hogares y se sienten aterrados al ver a cualquier oficial de policía. Algunos, incluso, presentan problemas cardíacos que no son comunes para su edad.

Una madre de un excarcelado expresó su angustia: «Este amedrentamiento que nos están haciendo, este daño psicológico que nos están haciendo, es lo peor que le pueden hacer a un pueblo con ansias de libertad. Eso es terrorismo».

El contexto de las detenciones se dio en un momento en el que, a diferencia de otras manifestaciones, los protestantes eran principalmente jóvenes de barrios populares, muchos de los cuales eran hijos y nietos de los que alguna vez votaron por Hugo Chávez.

Según Oscar Murillo, director de la ONG Provea, estos jóvenes no se identificaban con la oposición, sino que salieron a las calles para expresar su rechazo al fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Atención urgente

Tal es la magnitud de la situación de salud de los presos políticos que se ha permitido a la Cruz Roja hacer jornadas de atención médica en los centros penales en las últimas semanas. Tras estas visitas, quienes presentan un estado grave obtienen una medida sustitutiva. Según el Ministerio Público, hasta el 25 de enero se excarcelaron a 1.896 personas.

Uno de estos casos es el de un joven que antes de ser arrestado había sido intervenido quirúrgicamente para introducirle unos clavos en el hueso de la pierna, debido a una fractura. Durante la reclusión no tuvo el cuidado adecuado y eso le generó una fuerte infección que padece actualmente.

Además corre el riesgo de que le amputen la pierna. Su familia está recolectando dinero para volver a operarlo, ya que requiere con urgencia retirar la soldadura y volver a colocarle otros clavos.

Por esta razón, parientes han exigido que les permitan atención médica a tiempo y sean juzgados con fiel apego a sus derechos y preceptos que establecen las leyes sobre el proceso penal. Han acudido en varias oportunidades a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para pedir que sean puestos en libertad y atendidos por especialistas, sin embargo, las excarcelaciones se han producido a cuentagotas. Según el Foro Penal más de 1.194 personas se encuentran detenidas por razones políticas en Venezuela.