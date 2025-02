Estados Unidos declara a la pandilla de venezolanos "El Tren de Aragua" como organización terrorista global

Credito: Via Video

+ Trump ha apuntado a presuntos miembros de pandillas para deportarlos



+ Las designaciones de terrorismo tienen como objetivo alterar las finanzas de los cárteles mediante sanciones



+ Preocupaciones por los efectos sobre los solicitantes de asilo



WASHINGTON, 19 de febrero de 2025- Estados Unidos designó el miércoles al Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales, según un aviso del Registro Federal, una medida que se produce mientras el presidente Donald Trump intensifica la aplicación de medidas de inmigración contra presuntos miembros de pandillas en Estados Unidos, informó Reuters.com



El aviso emitido por el Secretario de Estado Marco Rubio decía que los grupos representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.



Trump, un republicano, emitió una orden ejecutiva después de asumir el cargo el 20 de enero que pedía a los funcionarios que evaluaran si algún cártel criminal o pandilla transnacional debería ser designado como grupo terrorista.

A principios de este mes, Trump retrasó una medida para imponer aranceles elevados a México y Canadá por lo que dijo era una cooperación insuficiente para frustrar la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo ilícito.





CNN informó esta semana que la CIA estaba utilizando drones para realizar vigilancia en México. Las operaciones encubiertas no habían sido reveladas previamente y Reuters no pudo verificar el informe. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que los vuelos de drones estadounidenses sobre territorio mexicano eran parte de una colaboración con Estados Unidos, y agregó que no había nada ilegal en ello.

Durante la presidencia de Trump (2017-2021), consideró designar a los cárteles como terroristas, pero finalmente archivó los planes. Algunos altos funcionarios estadounidenses en ese momento habían expresado en privado sus temores de que la medida pudiera dañar las relaciones con México y obstaculizar la lucha contra el narcotráfico. Otra preocupación era que las designaciones pudieran facilitar que los inmigrantes obtuvieran asilo en Estados Unidos alegando que huían del terrorismo.