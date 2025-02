Gobierno venezolano anuncia desmantelamiento de grupo con "planes terroristas"

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el desmantelamiento de un grupo de mercenarios que tenía previsto ejecutar planes terroristas en el país caribeño.

"Podemos decir en este momento que este grupo que tenía las intenciones de realizar estas tres operaciones ha sido desmantelado, los que no están capturados están huyendo fuera de Venezuela protegidos por otros países (…) desmantelado este grupo terrorista, los que participan activamente, ellos saben que les vamos a llegar, no hay forma que no le lleguemos", expresó Cabello en conferencia de prensa.

Cabello hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en la que detalló parte de las investigaciones que han venido desarrollando los cuerpos de seguridad del Estado.

En el pronunciamiento, el ministro también informó sobre las capturas de varios funcionarios vinculados a las acciones terroristas denunciadas por el Gobierno, y puntualizó que los detenidos confesaron como se ejecutaría el secuestro del magistrado Maikel Moreno.

"Lo iban a secuestrar para llevárselo en una lancha, luego lo montaban en un helicóptero (…), ahí están involucrados mercenarios de los EEUU", afirmó.

De acuerdo con el ministro, este plan se ejecutaría en tres partes.

En diciembre los organismos del Estado obtuvieron información sobre un ataque con explosivos que se pretendía ejecutar en el Fuerte Conopoima del estado Bolívar, según Cabello.

Asimismo, el funcionario reveló parte del material incautado que se utilizaría contra instalaciones militares en los estados Guárico (centro norte) y Barinas (oeste), ataques en los que vinculó a la dirigente de oposición María Machado.

"La señora María Corina [Machado] habló de señales, búsquenlo, esta misma gente luego del éxito que iban a tener en el Fuerte Conopoima se iban a ir al Fuerte Tavacare en Barinas y en el estado Barinas iban a infiltrarse en esa instalación militar, iba a colocar en helicóptero una carga de C4 que ese C4 se los había entregado un funcionario del SEBIN capturado", detalló.

En la conferencia, Cabello presentó evidencias los supuestos vínculos de sectores de la "extrema derecha" venezolana con "mercenarios" extranjeros, a quienes acusó de estar detrás de la ejecución de la Operación Aurora desde el 2019.