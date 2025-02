Un avión de pasajeros se estrelló y aterrizó boca arriba en un aeropuerto de Canadá

Un avión perteneciente a la flota de Delta Airlines se estrelló este lunes al intentar aterrizar en el aeropuerto Pearson de Toronto, Canadá. De acuerdo a los primeros reportes, al menos ocho personas resultaron heridas. Desde la cuenta oficial del establecimiento aeroportuario dijeron estar al tanto del incidente.

"Los equipos de emergencias y agentes de la Policía local están respondiendo al hecho", precisaron a través de una publicación en la plataforma X. La aeronave con capacidad para 95 personas había salido desde Minnesota, Estados Unidos. Imágenes que se viralizaron muestran al avión dado vuelta sobre una pista.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.

— Toronto Pearson (@TorontoPearson) February 17, 2025

Con respecto a los ocho heridos, uno de ellos se encuentra en estado crítico mientras que los siete restantes sufrieron lesiones de leves a moderadas, informó el supervisor de servicios paramédicos regionales de Peel, Lawrence Saindon. Las causas que resultaron en el accidente todavía son materia de investigación.

Mientras se realizan esfuerzos para quitar la aeronave de la pista, el sitio web del Aeropuerto Pearson de Toronto registra cuadro docenas de vuelos con retrasos de salida y llegada al aeropuerto. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que hubo una parada en tierra.

Semanas de accidentes aéreos en territorio norteamericano

Esta colisión ocurre después de seis accidentes aéreos que tomaron por sorpresa al territorio norteamericano en las últimas semanas.

El pasado 29 de enero, un avión comercial y un helicóptero del Ejército colisionaron en Washington, percance en el que murieron 67 personas. El siniestro se produjo mientras la aeronave de American Airlines aterrizaba en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de la capital estadounidense.

Dicho accidente resultó en una gran operación en el cercano y gélido río Potomac, donde cayeron ambas aeronaves. Las autoridades confirmaban entonces que el operativo estaba centrado únicamente de recuperación de cuerpos, ya que desde un principio tenían la certeza de que no había sobrevivientes.

Dos días después, un avión de transporte médico se estrelló en Filadelfia y murieron las seis personas a bordo y otra persona en tierra. Las víctimas eran de nacionalidad mexicana. El jet médico estaba transportando a una niña que acababa de completar un tratamiento para una condición potencialmente mortal.

La aeronave, identificada como un Learjet 55 de Jet Rescue Air Ambulance, empresa mexicana dueña del avión que se dedica a garantizar servicios de ambulancia aérea, había partido de Filadelfia y tenía como destino a Springfield, Missouri, y luego Tijuana, México. Pero chocó poco tiempo después del despegue.

Dos semanas atrás, un pequeño avión de pasajeros se estrelló en el oeste de Alaska en su camino hacia la comunidad central de Nome. Las diez personas que se encontraban a bordo murieron. El Cessna Caravan de la compañía Bering Air fue reportado como "desaparecido" el pasado jueves.

El aparato realizaba la ruta de Unalakleet a Nome, distantes entre si 235 kilómetros a través del Norton Sound, una bahía en el mar de Bering. Antes de desaparecer, el piloto de la aeronave comunicó al control de tráfico aéreo de Anchorage que tenía la intención de entrar en "modo de espera" mientras se despejaba la pista.

Este sábado, autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos dijeron haber encontrado los restos del avión. Mike Salerno, vocero de la guardia, informó que el avión fue localizado en el hielo marino, justo donde se había obtenido su último registro en el radar.

Seis días atrás, al menos una persona murió y otras resultaron heridas después de que dos jets privados chocaran en el Aeropuerto de Scottsdale en Arizona. Una de las aeronaves se salió de pista y colisionó con la otra, reportó la Administración Federal de Aviación a través de un comunicado.

Según precisó The New York Times, el hecho ocurrió alrededor de las 14.25 (hora de Arizona) cuando el piloto de un Learjet 35A perdió el control, se salió de su ruta y terminó por estrellarse contra un jet comercial Gulfstream 200 que se encontraba estacionado sobre una de las rampas.

El miércoles pasado, un avión de combate militar se estrelló en el puerto de San Diego, California, mientras realizaba un ejercicio de entrenamiento. Los dos pilotos a bordo lograron eyectarse antes del impacto contra el Océano Pacífico y fueron trasladados a un hospital.

En los últimos días se viralizaron en redes sociales varios videos del incidente, que fue reportado por la Guardia Costera y el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego. Según informaron las autoridades este jueves, la aeronave -un avión biplaza EA-18 Growler- sufrió una avería cerca de las 10 (hora de California).

Finalmente, dos personas murieron el sábado cuando un avión de un solo motor se estrelló luego de despegar desde un pequeño aeropuerto ubicado al este de Atlanta. Fuentes consultadas por AP precisaron que la colisión de la aeronave Rockwell Commander ocurrió cerca del Aeropuerto Municipal de Covington.