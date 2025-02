(VIDEO) La OTAN debate enviar tropas a Groenlandia

Lunes, 17 de febrero de 2025.- Ofrecemos un resumen noticioso realizado por Negocios TV, inicialmente hacen referencia a el diario inglés The Telegram que publicó una nota donde los países de la OTAN sopesan enviar tropas a Groenlandia, ante el deseo de los Estados Unidos de anexársela o comprarla, donde Alemania ha estado promoviendo conversaciones al respecto.ALONSO: "Putin se está partiendo de risa. La amenaza de la OTAN a Trump es ridícula"Ezequiel Bistoletti, doctor en ciencia política y profesor de relaciones internacionales en Alemania, sostiene que "Trump no para de humillar a Europa. Es imposible que envíen tropas a Groenlandia", puesto que los países integrantes como Alemania no tienen la capacidad militar para combatir a EEUU. Y, resalta que "la sumisión de Europa a EEUU es total. Nadie va a enviar tropas".Antonio Alonso, profesor de relaciones internacionales de la Universidad CEU San Pablo, afirma que "Putin se está partiendo de risa. La amenaza de la OTAN a Trump es ridícula", ya que la reacción de los líderes europeos es sobre actuada, debido a que se conoce como va a actuar el presidente de EEUU, su postura con Groenlandia es una demostración de intenciones.