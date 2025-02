Neymar Jr. elogia a Soteldo: "Es corto de tamaño, pero no de talento"

Neymar Jr. regresa de forma triunfal al Santos. En su cuarto partido tras volver al club que lo vio nacer futbolísticamente, el astro brasileño marcó su primer gol, pero la historia del tanto tuvo un factor clave: la acció magistral de Yeferson Soteldo.

El extremo venezolano, una de las figuras más importantes del equipo, fue quien le pasó el balón a Neymar en una jugada que terminó en penal tras una falta dentro del área. Con su característico aplomo, el "10" tomó la responsabilidad desde los once pasos y sacudió las redes, desatando la euforia de la afición santista.



Al terminar el juego, Neymar no escatimó elogios para su compañero. "Es corto de tamaño, pero no de talento", dijo entre risas, destacando la habilidad de Soteldo, quien ha sido pieza fundamental en el esquema del Santos.

Neymar junto a Soteldo constituyen una mancuerna triunfal en el icónico equipo paolista.