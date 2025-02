Sánchez acusa a Trump de tapar con una "operación inmobiliaria" crímenes en Gaza y vincula a Feijóo con la "multinacional ultra"

Pedro Sánchez‚ presidente del gobierno español‚ ha criticado duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su posisición en el conflicto entre Israel y Palestina‚ a quien además ha acusado de querer tapar los crímenes ocurridos en Gaza.

Sánchez rechaza el plan de Trump de pretender expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza para reconstruirla y convertirla en "la Riviera de Oriente", y subrayó que "nosotros lo que queremos es que los palestinos vivan en Palestina, los israelíes vivan en Israel en paz, en armonía y con seguridad".

Advirtió que "ninguna operación inmobiliaria va a tapar la ignominia, los crímenes de lesa humanidad y tampoco la vergüenza que se ha vivido en Gaza durante estos años: no debemos permitirlo y desde España no lo permitiremos", dijo.

En cuanto a Ucrania, Sánchez indicó que cuando se abran las conversaciones de paz para Ucrania, "cualquier plan de futuro de Ucrania tiene que pasar por el protagonismo y el liderazgo de Ucrania, y cualquier conversación sobre la seguridad de Europa debe contar en la mesa con los europeos".

"Eso es lo que defendemos los socialistas y desde el gobierno de España mientras otros callan", enfatizó.

Sánchez señaló que, ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a la Unión Europea, él tiene "muy claro dónde va a estar el Gobierno de España, que con prudencia y con firmeza estará del lado de los agricultores, de los ganaderos, de la industria, de las empresas, de los trabajadores españoles, también de Europa, porque los intereses de Europa son los intereses de España".

Por el contrario, aseguró que "la ultraderecha y la derecha no han abierto la boca, no han dicho ni mu, están callados". La razón, agregó, es que "son muy fuertes con los débiles, pero son serviles con los poderosos". "Su lema no es todo por la patria, su lema es todo por la pasta", consideró el secretario general de los socialistas.

Críticas a Feijóo

En este punto arremetió contra el PP y contra Alberto Núñez Feijóo y aseveró que "tenemos una oposición absolutamente dando tumbos, dando tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo".

A este respecto, esgrimió el caso de la convalidación del real decreto ley 'omnibus' para mantener el escudo social, del "que dijeron no a todo cuando su voto era decisivo, y cuando logramos un acuerdo con el resto de grupo parlamentarios y por tanto su voto no es decisivo, ya no cuentan, entonces es cuando votan a favor".

El líder socialista ironizó con la figura de Feijóo y dijo no saber "si es o no es presidente porque no quiere, pero lo que tengo muy claro es que no sabe hacer o no le dejan o no puede la oposición que merece España".

El problema, alegó, es que "lo que lo que sucede en política como en la vida, aquellos que no saben dónde van, es que acaban en el lugar equivocado", y por ello la derecha "ha acabado en la coalición negacionista con la ultraderecha".

Sobre Feijóo afirmó que "la máxima aportación que ha hecho desde que salió de Galicia y se incorporó como jefe de la oposición del Partido Popular ha sido abrir de par en par y legitimar la presencia de la ultraderecha en gobiernos, municipales, autonómicos, en definitiva, depender de ellos".

Tras recordar que se celebra el 50 aniversario del fallecimiento de Franco, dijo que la ultraderecha, "tanto española como la internacional ultraderechista, a nivel europeo y a nivel global, ni es nueva ni es buena para España y para Europa".

"Vox y la internacional ultraderechista lo que quieren es destruir Europa desde dentro", por ello reclamó al PP y a Feijóo que "rompan con el verdadero caballo de Troya" dentro de la UE.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en la apertura del X Congreso del PSE-EE, que se celebra en el Kursaal de San Sebastián y del que será reelegido como secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza.