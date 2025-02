EEUU: Agricultores y maestros del MAGA (Make America Great Again ) se arrepienten de haber votado por Trump

Si bien los partidarios acérrimos del MAGA ( Make America Great Again) parecen elogiar cada decisión que toma el presidente de EEUU Donald Trump, cada vez más republicanos se arrepienten de sus votos. Primero, la gente descubrió que tal vez no los invitarían a casa durante las vacaciones después de votar por Trump, luego los partidarios del MAGA descubrieron que los planes de deportación masiva de Trump podrían separarlos de sus familias o perjudicar los resultados de sus negocios, luego aprendieron que votar por Trump en noviembre podría significar perder sus cupones de alimentos hoy. Ahora son los agricultores y maestros del MAGA los que se arrepienten de haber votado por Trump mientras éste retira fondos federales y cierra programas de ayuda.

Los granjeros ya están lidiando con los efectos del cambio climático y los brotes de gripe aviar, pero los recientes esfuerzos de la administración Trump para desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), encabezada por Elon Musk, significan que los propietarios de granjas ya están perdiendo dinero. Si bien Trump y Musk afirman que ordenaron congelar durante 90 días el gasto en ayuda exterior de USAID para frenar el despilfarro, en realidad están perjudicando a los agricultores estadounidenses y a otros propietarios de empresas que venden bienes y servicios a USAID.

Los agricultores estadounidenses suministran alrededor del 41% de los producto de la ayuda alimentaria que USAID y el Departamento de Agricultura de EE. UU. envían a todo el mundo, lo que ascendió a 2.100 millones de dólares en ayuda alimentaria procedente de granjas estadounidenses en 2020, informa el Washington Post.

Pero con Trump que ha cerrado el programa‚ se han suspendido 340 millones de dólares en compras y envíos de ayuda alimentaria estadounidense, lo que deja a los agricultores inseguros de lo que les depara el futuro. Otros agricultores que votaron por Trump están enojados por los planes arancelarios del presidente que podrían provocar represalias por parte de China y afectar la capacidad de los agricultores de soja y maíz para vender sus cultivos, algo que sucedió durante la primera administración Trump.

Skylar Holden, un autoproclamado partidario de Trump y ganadero en Missouri, dependía de un contrato de costos compartidos de 240.000 dólares con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que firmó para poder agregar cercas y mejorar el sistema de agua de su rancho. Pero Skylar recientemente recurrió a TikTok para informar que iba a perder decenas de miles de dólares cuando la administración Trump congeló los fondos federales. "Ya hice gran parte del trabajo, ya pagué el material y la mano de obra, así que ya me he gastado todo . Posiblemente perdamos nuestra granja si NRCS no mantiene su contrato con nosotros", dijo Holden en un video.

Una de las innumerables órdenes ejecutivas que Trump ha firmado desde que asumió el cargo tenía como objetivo la Ley de Reducción de la Inflación, una ley de la era Biden que incluía dinero para los agricultores para ayudar en los esfuerzos de conservación y alivio a los prestatarios en dificultades. Trump también ha estado apuntando a las escuelas, anunciando que tiene planes de desmantelar el Departamento de Educación. Los maestros de todo el país están aterrorizados por sus planes y por lo que los recortes presupuestarios federales y la congelación del gasto podrían significar para el futuro de sus escuelas. de LeopardosAteMyFace www.reddit.com Incluso los educadores que apoyan a Trump están empezando a arrepentirse de haber apoyado al político haciendo su trabajo más difícil. Jennifer Blankenship, votante de Trump y directora del Bell Central School Center en Kentucky, admitió que el plan de Trump perjudicará a su escuela.

"Voté por el presidente Trump para que Estados Unidos volviera a ser primero y para mejorar nuestras vidas", le dijo a un periodista de CNN, pero cuando se le preguntó sobre las políticas de Trump, dejó al descubierto las formas en que afectarían a los niños. "No sé si eso es lo que quieren los votantes", dijo. "Si tenemos recortes federales, eso significará aulas de mayor tamaño y se perdería el número de profesores, ante todo. Es devastador". A veces, cuando votas por leopardos, ¡terminan comiéndote la cara!