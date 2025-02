Detienen a un un chileno con un dispositivo que bloqueó los equipos de comunicación de los agentes durante su arresto en Houston

Ignacio Castillo Contreras‚ un joven de nacionalidad chilena que fue arrestado por robo en Houston, le fue encontrado un dispositivo de interferencia de radiofrecuencia en su mochila. Dicho dispositivo interfirió con el equipo policial, impidiendo que los agentes usaran el equipo de cámaras corporales. Los expertos sugieren que el uso de dicho dispositivo indica conocimiento táctico, lo que representa una amenaza potencial para las fuerzas del orden y la seguridad pública.

Durante la audiencia preliminar, Contreras dijo al tribunal que no es ciudadano estadounidense y que ha estado en Houston solo un par de meses, quedandose en un hotel. Agentes policíales de West University Place indicaron que cuando irrumpieron en una casa en la cuadra 6400 de Westchester encontraron un dispositivo de interferencia de radiofrecuencia en su mochila. "Un dispositivo de seguimiento por radiofrecuencia que envía muchas señales de muy alta intensidad a tu alrededor", explicó el experto en tecnología Juan Guevara Torres. "Bloquea las señales para que no vayan del punto A al punto B".

De acuerdo a documentos judiciales, los agentes que se encontraban cerca del dispositivo no pudieron usar correctamente las cámaras corporales ni los llaveros para bloquear y desbloquear los vehículos policiales y no pudieron transmitir información a través de dispositivos de radio portátiles proporcionados por la policía durante casos de emergencia."El hecho de que el acusado haya podido interferir y bloquear los equipos de radios, llaveros y cámaras corporales‚ conviete esto en una situación peligrosa para las fuerzas del orden", dijo el ex fiscal del distrito Kim Ogg.

"En mi opinión, como experto en tecnología, puedo decirles que quien hizo esto posee conocimientos tácticos sobre cómo usar este dispositivo y dónde colocarlo", dijo Torres. Recuerde que Contreras le dijo al tribunal que no es ciudadano estadounidense y que solo ha estado en Houston un par de meses alojándose en un hotel. "Si imaginamos a un criminal común y corriente cometiendo un delito con un dispositivo de interferencia de radiofrecuencia, súmele a eso a que hay gente con muy malas intenciones que quiere dañar a mucha gente‚ un terrorista, un asesino en masa, puede ser aterrador", dijo Ogg.