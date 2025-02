(VIDEO) Trump vuelve a la carga contra la USAID: !" Es un nido de corrupción"

Sábado, 15 de febrero de 2025.- Con la participación de Ezequiel Bistoletti, profesor de relaciones exteriores en Alemania, un asiduo comentarista y analista en el área internacional, que participa en el espacio Todo es Geopolítica, de Negocios TV, se tocó de nuevo el tema del cierre de la USAID:Bueno, en teoría es la agencia estadounidense para el desarrollo, pero evidentemente es mucho más que eso, una parte del denominado Estado Profundo estadounidense, en realidad una institución al servicio de la política exterior de los Estados Unidos, no solamente la USAUD, sino también la NED, la GND, así como otras, algunas propiamente dentro del estado, otras en la esfera del estado, como las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, bueno, la de Soros quizás y como esa muchísimas más.También y básicamente, estás organizaciones motorizan o motorizaban la política imperialista de los Estados Unidos , por sobre todas las cosas, en el ámbito cultural, mediático, educativo, aunque también, naturalmente, en cuestiones políticas y económicas, básicamente generaban revoluciones de colores en distintos lugares el mundo, en Medio Oriente, en Europa del Este, bueno, en América Latina también participaban, en Europa naturalmente, lo mismo y Trump determina el cierre prácticamente de esta agenda, no, porque no quiera instituciones o herramientas de este tipo a favor de su política si no que está consciente que UASID, o como la NET, o como otras instituciones no responden a la agenda del Presidente, sino a una agenda ubicada, incluso, por encima del presidente de Estados Unidos, la cual responde no solamente a cuestiones ideológicas, la cual también, si no también a intereses, a los intereses de la facción dominante o la facción hegemónica de las clases dominantes estadounidenses.Además de los aportes financieros irregulares que se hicieron internacionalmente, sobre todo en la guerra de Ucrania, incluyendo la compra de armas, también se hicieron aportes a la prensa nacional estadounidense y británica, incluidos el New York Time, la BBC, Político, añadió Bistoletti.