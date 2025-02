Abogado dice que se desconoce destino de fondo de pensiones

Wilmer Barrios, de la firma JCBA Legal en Venezuela, indicó que la información que manejan es que "no ha salido todavía un pago o un bono" para los pensionados

En mayo de 2024 se creó la "Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista" o también llamada Ley de Pensiones. Hasta ahora el funcionamiento de este fondo no está claro. Desde el sector industrial indicaron el año pasado que era asignado a través del sistema Patria y que representaba un bono de $ 20 para los pensionados.

El abogado laboral Wilmer Barrios, de la firma JCBA Legal en Venezuela, explica que la ley se sigue cancelando al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) por parte de los contribuyentes y que equivale al 9% de los ingresos que percibe el trabajador y que el ente regulador lleva a cabo fiscalizaciones, sobre todo, a aquellas empresas que no lo han cancelado aún, publicó TalCual.

"Empresas que no han podido declarar porque por alguna razón no tienen empleados, por eso hemos tenido que asistir a clientes, porque el Seniat tiene el criterio de que cualquier empresa tiene que tener al menos un trabajador, cosa que en la práctica no necesariamente es así", dijo a Fedecámaras Radio.

El especialista indicó que no tienen conocimiento de "dónde están llegando los recursos y si esos recursos se están distribuyendo entre las personas objetivo". "No tenemos conocimiento", repitió.

El abogado apuntó que hasta ahora a casi un año de la vigencia de la ley, la información que manejan es que "no ha salido todavía un pago o un bono".