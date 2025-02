Trump veta indefinidamente a AP por escribir golfo de México en sus informaciones

El enfrentamiento entre la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) y Donald Trump a cuenta del cambio de denominación del golfo de México desembocó con un el veto indefinido de AP en la Casa Blanca. Los reporteros ya no podrán entrar al Despacho Oval, ni abordar el avión presidencial Air Force One, hasta que AP no cumpla con el requerimiento de la nueva Administración de escribir golfo de América, el nuevo nombre que Trump ha dado por decreto a la masa de agua que baña el sur del país.

El incidente ocurrió este martes cuando un periodista de AP intentó cubrir un evento oficial en la residencia presidencial. Sin embargo, el personal de la Casa Blanca le informó que el acceso sería denegado mientras la agencia continuara utilizando el término geográfico estándar «Golfo de México». Según Julie Pace, redactora jefe de AP, las autoridades advirtieron que la agencia debe «alinear sus estándares editoriales con la orden ejecutiva de Trump» para garantizar su participación en futuros eventos.

Una decisión que desafía la libertad de prensa

Pace calificó la medida como «alarmante» y criticó duramente la decisión de la administración Trump. En un comunicado, señaló que restringir el acceso de AP a la Casa Blanca «no solo impide el acceso del público a noticias independientes, sino que también viola claramente la Primera Enmienda».

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión y de prensa. Para AP, una de las agencias de noticias más grandes del mundo, esta prohibición representa un ataque directo al periodismo independiente y a la capacidad de informar sin censura.

¿Por qué AP no adopta el cambio?

En una nota de estilo publicada el mes pasado, AP explicó que el decreto de Trump sobre el renombramiento del «Golfo de México» solo tiene validez dentro de Estados Unidos. Como una agencia global que distribuye información a audiencias internacionales, AP argumentó que debe utilizar términos geográficos ampliamente reconocidos para garantizar claridad y precisión.

«El nombre ‘Golfo de México’ es universalmente conocido y utilizado en todo el mundo. Cambiarlo podría generar confusión entre nuestras audiencias globales», afirmaron desde la agencia. Además, subrayaron que su compromiso es mantener estándares periodísticos objetivos e independientes, sin ceder a presiones políticas.

Contexto del conflicto

El decreto ejecutivo que renombra el «Golfo de México» como «Golfo de América» forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por Trump para reforzar lo que él describe como «soberanía nacional y orgullo estadounidense». Sin embargo, críticos y expertos han señalado que el cambio carece de fundamentos históricos o geográficos sólidos.

Este enfrentamiento entre la Casa Blanca y AP no es el primero bajo la administración Trump. Durante su primer mandato, el expresidente ya había mostrado una postura confrontativa hacia medios críticos, a los que frecuentemente acusaba de difundir «noticias falsas». Ahora, su regreso al poder parece intensificar estas tensiones.

Reacciones y preocupaciones

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Grupos como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han pedido a la Casa Blanca revertir esta decisión, argumentando que limitar el acceso a eventos oficiales basándose en criterios editoriales constituye una forma de censura.

Mientras tanto, AP ha dejado claro que no planea ceder ante la presión. «Seguiremos cumpliendo con nuestro deber de informar con precisión y objetividad, sin importar las consecuencias», declaró Pace.