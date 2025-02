(VIDEO) Hay pánico en Europa por el comportamiento de Donald Trump

Viernes, 14 de febrero de 2025.- Desde La Magia de La Bolsa reportan el descontento que existe en Ucrania y algunos países europeos por las negociaciones directas que está realizando Trump con Putin sobre la búsqueda de la paz entre Ucrania y Rusia.Comienza Miguel Méndez: Ucrania está hundida, reacción de los funcionarios de Kiev a la conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump...tanto Europa como Ucrania no esperaban, no estaban preparadas para un desarrollo tan rápido del diálogo entre Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, según informa The Economist, las autoridades ucranianas están preocupadas y su estado de ánimo se ha deteriorado considerablemente.. creo que todo se resolverá sin la participación de Ucrania dijo una de las fuentes del medio británico.Por su parte Zelensky señaló en la red X: nadie quiere más la paz que Ucrania, junto con Estados Unidos estamos planeando nuestros próximos pasos.Los medios europeos han cayado el número de bajas para que los ciudadanos europeos no digan:"Pues eso hay que acabarlo ya", mencionó Alberto IturraldeHay pánico en Europa por el comportamiento de Donald Trump,