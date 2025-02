Trump y Musk comienzan despidos masivos de trabajadores de agencias gubernamentales de Estados Unidos

WASHINGTON, 13 de febrero de 2025.-) - Han comenzado despidos masivos en múltiples agencias gubernamentales de Estados Unidos mientras el presidente Donald Trump y Elon Musk aceleran su purga de la burocracia federal de Estados Unidos, dijeron a Reuters el jueves fuentes sindicales y empleados familiarizados con los despidos, informó Reuters.

En las últimas 48 horas se han enviado correos electrónicos de despido a decenas de trabajadores gubernamentales, en su mayoría empleados contratados recientemente y que aún están en libertad condicional, en el Departamento de Educación, la Administración de Pequeñas Empresas, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la Administración de Servicios Generales, que administra muchos edificios federales.

Todo el personal en período de prueba de la Oficina de Gestión de Personal, el brazo de recursos humanos del gobierno de Estados Unidos, fue despedido en una llamada grupal el jueves y se les dijo que abandonaran la sede de la agencia en Washington a las 3 p.m. ET (2000 GMT), dijeron dos fuentes a Reuters.

Los funcionarios de la OPM también se reunieron con otras agencias gubernamentales el jueves y les aconsejaron que despidieran a sus empleados en período de prueba, con algunas excepciones, según una persona familiarizada con el asunto.

Trump y Tesla (TSLA.O), abre una pestaña nueva La reforma del gobierno federal por parte del CEO Musk parecía ampliarse cuando los asistentes de Musk llegaron por primera vez a la agencia federal de recaudación de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos, y se pidió a las embajadas de Estados Unidos que se prepararan para recortes de personal.

El jueves no quedó claro de inmediato cuántos trabajadores federales nacionales podrían perder sus empleos en la primera ola de despidos. Pero la medida cumple la promesa de Trump de reducir el tamaño del gobierno federal y erradicar el "Estado profundo", una referencia a los burócratas que considera no suficientemente leales a él.

"La Agencia considera que usted no es apto para continuar en el empleo porque su capacidad, conocimiento y destrezas no se ajustan a las necesidades actuales, y su desempeño no ha sido adecuado para justificar un empleo adicional en la Agencia", decían cartas enviadas a al menos 45 personas en período de prueba en la SBA.

Reuters ha visto una copia de la carta de despido.

Cartas a al menos 160 empleados recientes en el Departamento de Educación, también vistas por Reuters, les decían que su continuidad en el empleo "no sería de interés público".