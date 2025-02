Destapa WikiLeaks a "Internews Network" la red mundial de intoxicación mediática financiada por EEUU

La prohibición de RT y Sputnik en los países europeos se justificó porque eran medios públicos que recibián fondos del gobierno de Rusia. Por lo tanto, no eran "independientes", como si eso fuera algo exclusivo de los medios rusos y no de otros, como la BBC, que también cobran de los presupuestos del Estado.

Es algo que comparten muchos medios de mundo, lo mismo que las agencias de noticias. Por ejemplo, los cazadores de bulos dicen que no es cierto que la BBC haya cobrado de la Usaid. En realidad no es tan falso: el dinero no fue a la BBC directamente sino a su programa "humanitario", llamado BBC Media Action.

USAID has pushed nearly half a billion dollars ($472.6m) through a secretive US government financed NGO, "Internews Network" (IN), which has "worked with" 4,291 media outlets, producing in one year 4,799 hours of broadcasts reaching up to 778 million people and "training" over…

— WikiLeaks (@wikileaks) February 8, 2025

Según WikiLeaks, la USAID inyectó casi 500 millones de dólares de dinero público a una ONG llamada "Internews Network", que ha tejido una red mundial de intoxicación (1). Colabora con más de 4.200 medios de comunicación en todo el mundo, llegando a una audiencia de 778 millones de personas y adiestrando a más de 9.000 periodistas para hacerlos sumisos a los dictados del imperialismo.

El presupuesto de Internews Network se ha duplicado desde 2016 y obtiene el 87 por cien de sus fondos del gobierno de Estados Unidos a través de la Usaid, así como de gobiernos europeos. También recibe dinero de la Fundación Ford, de Bill Gates y de la Open Society de George Soros, entre otras, y está muy relacionada con la Fundación Clinton (2).

En 1994, durante el asedio de Sarajevo, Internews Network se asoció con Soros para establecer la Balkan Media Network, promoviendo ciertos medios de intoxicación en la antigua Yugoslavia.

Uno de los proyectos de la red en Latinoamérica y España ("One Health") nació con la pandemia, para "formar" periodistas capaces de difundir un mensaje uniforme en temas de salud, desastres ambientales y otro tipo de calamidades parecidas (3).

La trama la dirige Jeanne Bourgault, una antigua funcionaria de la embajada de Estados Unidos en Moscú. Su currículum ha desaparecido de la página web de la organización.

WikiLeaks también destapa a figuras clave vinculadas a la red, como Richard J. Kessler y Simone Otus Coxe, esposa del director de la multinacional tecnológica NVIDIA, Trench Coxe.

CIA whistleblower John Stockwell on media manipulation and using USAID as cover (talking to Clete Roberts of 60 Minutes) pic.twitter.com/KWv0V7HyJb

— WikiLeaks (@wikileaks) February 9, 2025



Tiene oficinas en Londres, París, Kiev, Bangkok y Nairobi. La red mafiosa incluye seis subsidiarias, una con sede en las Islas Caimán, un importante paraíso fiscal, y su dirección de facturación principal es un edificio abandonado en California.

La red promueve la censura y el control de los medios de comunicación del mundo entero. En el Foro de Davos Bourgault confesó que era partidaria de las "listas de exclusión" de la publicidad como forma de presionar para silenciar lo que ella considera como "desinformación" (4). Dijo que "la desinformación genera dinero y debemos seguir ese dinero" y, siguiendo su consejo, la pista nos ha llevado… hasta su oficina.