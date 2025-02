Periodista acusa a Ucrania de vender armas a los cárteles mexicanos

El periodista Tucker Carlson acusó directamente a Ucrania de revender armas provenientes de los Estados Unidos a los cárteles de la droga. Esta revelación la dio a conocer en la emisión más reciente de su programa en internet llamado "The Tucker Carlson Show".

En una entrevista con el coronel Daniel Davis, el exconductor de Fox News aseguró que gran parte de las armas que llegan a Kiev terminan en manos de los cárteles.

"El hecho es que los militares ucranianos están vendiendo un gran porcentaje, hasta la mitad de las armas que les enviamos. La mitad. Y no estoy adivinando sobre esto. Lo sé a ciencia cierta, ¿de acuerdo?", señaló Carlson.

Sin mencionarlos directamente, Tucker Carlson hizo referencia a que estos cárteles serían los cárteles mexicanos. Esto al mencionar que son los "principales enemigos actualmente" del Gobierno de los Estados Unidos.

The Ukrainian military is selling American weapons systems on the black market, including to drug cartels. This war is killing the United States. Col. Daniel Davis on how Donald Trump can end it.

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 10, 2025

"Ningún estadounidense parece ser consciente de esto. Estamos armando a nuestros verdaderos enemigos", comentó.

Además de esto, y sin mostrar alguna prueba, también acuso a agencias como la CIA de beneficiarse de estas practicas por parte de algunos agentes.

Tráfico de armas, un problema para México

Recordemos que en los últimos años, la entrada ilegal de armas del alto calibre ha nuestro país ha sido una problemática. No solo por el presunto caso de Ucrania, sino también por armadoras de Estados Unidos.

Uno de los casos más famosos fue el de la operación "rápido y furioso" donde miles de armas ingresaron a México y que no pudieron ser rastreadas.

Hasta el momento, el Gobierno de Ucrania no ha emitido alguna opinión respecto a esta acusación.