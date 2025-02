Escasez de huevos crea crisis en EEUU

Gran crisis en EEUU por la gran escasez de huevos lo que hace que los precios sigan subiendo mientras la ausencia del producto avícola se muestra en los anaqueles de supermercados. La crisis, por la gripe aviar y el sacrificio masivo de aves, ha provocado disputas entre clientes y nuevas tensiones políticas en Washington.

La gripe aviar ha estado sacudiendo a Estados Unidos desde 2022, pero en 2024 el número de gallinas sacrificadas por la enfermedad aumentó drásticamente, lo que ha provocado una escasez de huevos y una subida masiva en los precios del mercado.

Trump prometió reducir los precios de los alimentos, incluidos los huevos. Sin embargo, desde que asumió el cargo el 20 de enero, los precios de los huevos no han disminuido.

El 28 de enero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, atribuyó la persistencia de los altos precios a las "políticas inflacionarias" de la administración de Joe Biden. Durante la rueda de prensa dijo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, bajo la administración Biden, ordenó el sacrificio masivo de más de 100 millones de gallinas, lo que, según ella, "ha provocado la escasez de huevos y el aumento de los precios".

Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), solo entre noviembre y diciembre de 2024 sacrificaron 17,2 millones de gallinas ponedoras debido al virus. Esta cifra representa casi la mitad de todas las aves eliminadas a lo largo del año, para evitar la propagación del virus. Se necesitarán meses para reponer las bandadas productoras de huevos destinadas al consumo humano.

Impacto en la producción de huevos en los supermercados

Según un informe de USDA, sobre el panorama del mercado de huevos en 2025, el precio al por mayor de una docena de huevos grandes ha estado subiendo hasta $US 0,40 por semana, mientras los granjeros luchan por producir suficientes huevos para satisfacer la demanda.

Al 24 de enero de 2025, el precio al por mayor de una docena de huevos grandes era de $US 7,24 en Nueva York, $US 6,84 en el Medio Oeste y $US 8,35 en California.

Sin embargo, los consumidores no siempre pagan estos precios en las tiendas. "Muchas cadenas de supermercados venden huevos por debajo de su costo al por mayor, asumiendo una pérdida para atraer clientes y garantizar que regresen a comprar otros productos", explicó The Guardian. Aunque a mediados de enero el precio al por mayor promediaba $US 5,80, en los supermercados el precio de venta era de poco más de $US 4,0 lo que representa un aumento significativo frente a los $US 2,50 que costaban hace un año.

Este fenómeno ha generado conflictos en varios supermercados a lo largo del país. Se han visto videos de personas comprando múltiples cajas de huevos, sin importar su precio, en miedo de la escasez, produciendo de esa forma más escasez. Los principales afectados dicen ser los restaurantes que sirven desayunos, como Waffle House, quienes desde el lunes están cobrando $US 0.50 más por cada huevo que se utilice en la preparación del desayuno de cada cliente.

Expertos estiman que la normalización del suministro podría tardar meses. Stephen Dombroski, director en la empresa de soluciones de cadenas de suministro QAD, explicó que el proceso de recuperación implica controlar el brote de gripe aviar y reponer la población de aves ponedoras.