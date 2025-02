(VIDEO) ¿Periodista o capo de la Mafia USAID? César Miguel Rondón queda en evidencia al rechazar desmantelamiento de la agencia

“Yo me pregunto si César Miguel Rondón está tan ardido de que aquí vaya a salir la verdad", dijo a periodista Patricia Poleo al refutar a su colega por rechazar la investigación de la USAID

La periodista Patricia Poleo cuestionó las reacciones a la investigación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de su colega venezolano César Miguel Rondón, a través de sus redes sociales, a quién le atribuyó ser “uno de los voceros del gobierno interino (de Juan Guaidó).

“Para saber cómo está de molesto César Miguel Rondón por esta investigación que se está haciendo en general solo hay que ver su twitter (X)”, dijo.

A través de X, Rondón dejó claro su descontento con el desmantelamiento de la agencia del gobierno estadounidense al escribir: "La verdad sobre USAID. Samantha Power fue su última directora. ¿Por qué desmantelarla es una victoria para los autócratas? Putin, Xi Jinpin, y, a nuestros efectos, Maduro y Cabello", citando un artículo publicado en el New York Times por la funcionaria en el que tilda está acción como "el peor error".

“¿Por qué yo voy a militar como periodista en que no se haga una investigación?, ¿cómo yo como periodista voy a cuestionar una investigación?”, insistió Poleo a través de una transmisión en You Tube.

“Yo me pregunto si César Miguel Rondón está tan ardido de que aquí vaya a salir la verdad. ¿Cómo un periodista, cómo un periodista le puede arder que salga la verdad? El fin de semana circularon por los diferentes WhatsApp de comunicadores independientes, de periodistas y los que hemos hecho la denuncia amenazas de una presunta demanda”, expresó.

Recordó que al comenzar “la campaña de Una carta salva una vida con Edinson Calderón que era para los inmigrantes venezolanos que estaban presos, que además no merecían estar presos, sino vivir su proceso migratorio, lo que recibimos de parte del gobierno interino, específicamente de Carlos Vecchio quien era el embajador, fue trabas para que no pudiéramos hacer el trabajo. Ahí se demostró que el ‘embajador’ Vecchio no estaba haciendo absolutamente nada por el inmigrante que estaba en Estados Unidos”.

Poleo, enfatizó que “hay una sed de justicia y de que haya transparencia en esta investigación”.

“Comienzan a verse las costuras… se trata de César Miguel Rondón, cuando se anuncia una investigación como esta que tenemos que aplaudirla… una investigación que arroje los resultados de unos recursos invertidos… que la caja negra de las ONG de la ayuda humanitaria para Venezuela no se abra nunca, por qué yo voy a militar como periodista en que no se haga una investigación, cómo yo como periodista voy a cuestionar una investigación”, expresó.

Al mostrar mensajes retuiteados por Rondón en X, sobre el caso de Tareck El Aissami, refutó

“Por qué entonces hay que tapar la investigación de la USAID. Esos fondos de la USAID se supone que tenían un destino, que no era una cuenta personal, el bolsillo ni el modus vivendi de ningún dirigente político. Esos fondos eran para el bienestar de una comunidad… en Venezuela. (…) Es ya una postura demasiado evidente de César Miguel Rondón”.

“¿Desde qué punto de vista lo está viendo César Miguel Rondón? ¿Como vocero del gobierno interino o como venezolano? ¿O como periodista? Porque que César Miguel Rondón cuestione una investigación que se haga para saber si los periodistas tenían razón o no tenían razón los que estaban denunciando el manejo de los fondos. Eso hay que ponerle el ojo”, finalizó Poleo.