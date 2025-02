EEUU: Joven muere por no poder comprar medicamento de $500 y su familia demanda a farmaceúticas

Una pareja de Wisconsin está demandando a Walgreens y a una empresa de gestión de beneficios farmacéuticos, alegando que su hijo murió porque no pudo permitirse un aumento repentino de $500 en sus medicamentos para el asma. Shanon y William Schmidtknecht, de Poynette, presentaron su demanda en un tribunal federal de Milwaukee el 21 de enero, un año después de la muerte de su hijo de 22 años. De acuerdo a la demanda, Cole Schmidtknecht sufrió de asma toda su vida. Lo manejó con dosis inhaladas diarias del medicamento Advair Diskus y sus equivalentes genéricos.

Cole Schmidtknecht‚ pasó por una farmacia de Walgreens en Appleton el 10 de enero de 2024 para resurtir su receta y le dijeron que el costo había aumentado de $66 a 539 dólares. Al no poder afrontar el nuevo costo, salió de la farmacia sin el medicamento. Intentó controlar su condición con su inhalador de rescate, pero días después sufrió un ataque de asma fatal, según la demanda.

Los Schmidtknecht alegan que la empresa de gestión de beneficios farmacéuticos OptumRX violó la ley de Wisconsin al aumentar el costo del medicamento sin una razón médica válida y al no avisar con 30 días de antelación sobre los aumentos de precios de los medicamentos. Los administradores de beneficios de farmacia actúan como intermediarios entre las compañías de seguros de salud, las compañías de medicamentos recetados y las farmacias. Según la demanda, Optum Rx atiende reclamaciones de recetas médicas para más de 66 millones de personas en todo Estados Unidos.

La demanda alega que el personal de la farmacia de Walgreens no le ofreció a Cole ninguna solución para obtener su medicación habitual. Le dijeron que no había alternativas más baratas ni medicamentos genéricos disponibles, no se comunicaron con OptumRx para solicitar una excepción en nombre de Cole y no le pidieron al médico de Cole que solicitara una excepción para él, sostienen sus padres.$

La demanda busca daños y perjuicios no especificados. "La conducta tanto de OptumRx como de Walgreens fue deplorable", dijo uno de los abogados de la familia, Michael Trunk, en un comunicado. "La evidencia en este caso mostrará que tanto OptumRx como Walgreens anteponen las ganancias y son directamente responsables de la muerte de Cole". Los portavoces de OptumRx no respondieron de inmediato a los mensajes del miércoles en busca de comentarios.

En una declaración de abril pasado en la que expresaba sus condolencias a la familia, la compañía dijo que una revisión de las afirmaciones de Cole mostró que el día que visitó la farmacia, compró un medicamento diferente para el asma, Albuterol genérico, por un copago de $5 el 10 de enero, un medicamento que, según dice, también obtuvo en octubre de 2023. Su caso se manejó "de acuerdo con la práctica de la industria y el diseño del plan de seguro del paciente", dijo la compañía.

Trunk, sin embargo, dijo el miércoles que la receta genérica de cinco dólares que Cole llenó era para su inhalador de rescate, no para el inhalador Advair Diskus que tomaba a diario. Dijo que Cole no pudo surtir su receta de Advair Diskus porque de forma repentina se había vuelto demasiado costosa. Los funcionarios de Walgreens no respondieron de inmediato a un correo electrónico del miércoles en busca de comentarios sobre la demanda.