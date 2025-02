¿Es Elon Musk ciudadano estadounidense? Excongresista Liz Cheney desata una nueva polémica contra el empresario

Elon Musk Credito: Agencias

En medio de una disputa en redes sociales, la excongresista republicana Liz Cheney criticó a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y destacó que no siempre fue ciudadano estadounidense.



Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que evalúa el funcionamiento del Gobierno federal para implementar recortes de gasto a solicitud del presidente Donald Trump, desató la polémica al publicar en su plataforma X un mensaje que resaltaba los inicios de la carrera de Cheney en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).





Musk sugirió que Cheney fue “engendrada” por la USAID, la agencia encargada de distribuir ayuda exterior y cuya eliminación considera una prioridad. A principios de la semana, la tildó de “organización criminal” sin ofrecer más detalles.



Desde entonces, la agencia ha suspendido a decenas de funcionarios y congelado miles de millones de dólares, mientras la administración Trump avanza en su plan de fusionarla con el Departamento de Estado.



Cheney trabajó en USAID antes de ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago en 1996 y regresó a la agencia durante el gobierno de George W. Bush, donde participó en proyectos en Hungría y Polonia.



Rechazada por el movimiento MAGA por su participación en el comité de la Cámara que investigó los disturbios del 6 de enero y por hacer campaña junto a Kamala Harris en las elecciones del año pasado, Cheney respondió al comentario de Musk sobre su trabajo en USAID con una declaración contundente: “Tienes razón, Elon. Estoy orgullosa de lo que hizo Estados Unidos para ganar la Guerra Fría, derrotar al comunismo soviético y defender la democracia.





Nuestra nación luchaba por la libertad. Tal vez no conozcas esa parte de nuestra historia, ya que en ese entonces aún no eras ciudadano estadounidense”.



A raíz de sus comentarios, repasamos el estatus de ciudadanía de Musk y su posible impacto en sus futuras aspiraciones políticas.



¿Es Elon Musk ciudadano estadounidense?



Sí. Musk nació y creció en Pretoria, Sudáfrica, pero emigró a Estados Unidos como estudiante en 1992 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2002, según se informa en la biografía del empresario tecnológico publicada en 2023 por Walter Isaacson.



El año pasado, el propio Musk afirmó en una publicación en X que inicialmente ingresó al país con una visa J-1, destinada a estudiantes extranjeros, antes de obtener una visa de trabajo temporal H-1B.



¿Puede postularse para la presidencia de EE. UU.?



No, no puede. La Constitución de EE. UU. establece que solo los ciudadanos nacidos en el país pueden ser presidentes.



Sin embargo, los ciudadanos naturalizados pueden acceder a otros altos cargos federales, incluso formar parte del gabinete de un presidente nacido en Estados Unidos.



Además de EE. UU., ¿qué otra nacionalidad tiene Elon Musk?



Además de su ciudadanía estadounidense, Musk conserva la nacionalidad sudafricana y también es ciudadano canadiense gracias a su madre, Maye Musk, quien nació en Canadá, pero pasó gran parte de su vida adulta en Sudáfrica.



Esta conexión le permitió obtener un pasaporte canadiense en 1989 y cursar dos años en la Queen's University de Kingston, Ontario, antes de mudarse a Estados Unidos.



¿Qué nacionalidad tienen sus hijos?



Elon Musk es padre de 12 hijos, seis de ellos con su primera esposa, la escritora canadiense Justine Wilson, entre 2002 y 2006. Su primogénito, Nevada, murió trágicamente a las 10 semanas de vida debido al síndrome de muerte súbita del lactante.



En años recientes, tuvo dos hijos con la estrella del pop canadiense Grimes y tres más con la ejecutiva tecnológica y capitalista de riesgo Shivon Zilis.