Buques de EEUU no pagarán por cruzar el canal de Panamá

Los buques del gobierno de Estados Unidos no pagarán tarifas para transitar por el canal de Panamá, informó este miércoles (05.02.2025) el Departamento de Estado estadounidense después de una dura campaña de presión emprendida por el presidente Donald Trump.



"El gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del gobierno de los Estados Unidos para transitar por el canal de Panamá", aseguró la dependencia en la red social X, al añadir que la medida constituye un "ahorro" de "millones de dólares al año" para Washington.



Se trata del primer anuncio público de las promesas reveladas por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien dijo que Panamá ofreció el domingo varias concesiones durante su visita al país centroamericano como parte de una gira por América Latina.



Rubio transmitió al gobierno panameño que no era justo para Estados Unidos estar en una posición de "defender" la vital vía interoceánica y, además, tener que pagar por su uso.



Desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre, Trump no ha descartado el uso de la fuerza para retomar el control del canal, por el que pasa el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos.



El magnate republicano y Rubio se han quejado de la "influencia" de China en la ruta marítima, sobre todo que una empresa de Hong Kong opere dos puertos en las entradas del canal, y han advertido que Pekín podría cerrar la vía a Estados Unidos en caso de crisis.