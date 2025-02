Un decreto de Trump amenaza con revelar la identidad protegida de los espías de la CIA

La CIA tiembla por posible fuga de información sobre espías Credito: Agencias

Una orden ejecutiva de Donald Trump busca reducir la fuerza de trabajo federal. La medida puede haber puesto en peligro a los espías de la CIA, ya que la agencia ha enviado a la Casa Blanca un correo electrónico no clasificado con una lista de todos los empleados contratados en los últimos dos años. Según antiguos funcionarios, existe un riesgo de que la lista se filtre a los adversarios como China.



La lista incluía los nombres y la inicial del apellido de los recién contratados, que aún están a prueba y, por tanto, son fáciles de despedir. Entre ellos, se encuentra una gran cantidad de jóvenes analistas y agentes contratados específicamente para centrarse en China. Según indican medios internacionales, sus identidades suelen estar estrictamente protegidas porque los piratas informáticos tratan constantemente de identificarlas.



Normalmente, la agencia preferiría no poner estos nombres en un sistema no clasificado. Algunos antiguos funcionarios dijeron que les preocupaba que la lista pudiera pasar a un equipo de jóvenes expertos en software recién contratados que trabajan con Elon Musk y su equipo de eficiencia gubernamental. Si eso ocurriera, los nombres de los empleados podrían ser un objetivo más fácil de alcanzar por parte de China, Rusia u otros servicios de inteligencia extranjeros.



Funcionarios actuales han confirmado a The New York Times que la CIA había enviado los nombres de los empleados a la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, cumpliendo con una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump. Pero los funcionarios han restado importancia a las preocupaciones de seguridad. Al enviar solo los nombres de pila y las iniciales de los empleados a prueba, ha declarado un funcionario estadounidense, esperaban que la información estuviera protegida.



Sin embargo, los exfuncionarios han indicado que los nombres y las iniciales podrían combinarse con otra información –de los sistemas de licencias de conducir y registro de automóviles, cuentas de redes sociales y datos disponibles públicamente de las universidades que la agencia utiliza como campo de reclutamiento– para armar una lista más completa.