Últimas informaciones sobre la guerra en Ucrania

Domingo, 02 de febrero de 2025,- El 24 de febrero de 2022 comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia con el inicio de la operaciones de aciones especiales de las fuerzas armadas rusas, quienes cruzaron la frontera y penetraron en territorio ucraniano, de eso hace aproximadamente tres años, el avance de las fuerzas rusas y un ambiente de posible acuerdo de paz y cese de la guerra están en el ambiente.



Ofrecemos a aporreadores y aporreadoras un resumen noticioso de los últimos eventos registrados en ese escenario bélico.



Letal bombardeo ruso deja 15 muertos en Ucrania



Rusia lanzó una andanada de misiles y drones en la madrugada del sábado que mataron a 15 personas en Ucrania, reportaron las autoridades de Kiev, mientras el Ministerio de Defensa ruso reivindicó la toma de un pueblo cerca de una posición clave del frente oriental. Además, Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente por un ataque contra una escuela de internado que albergaba a civiles en la localidad rusa de Sudzha, ocupada por Ucrania en la región de Kursk.



Según el ejército ucraniano, cuatro personas murieron en el ataque contra la escuela, con decenas más rescatadas cuando los socorristas limpiaron los escombros. Rusia no ha dado una cifra. Los combates no han disminuido en la guerra de hace casi tres años, pese a la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de ponerle fin "en 24 horas" después de tomar el poder, el 20 de enero.

Zelenski pide sanciones "realmente fuertes" contra Rusia



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha demandado este sábado que se impongan "sanciones realmente fuertes" contra Rusia y que se valore cualquier violación de las mismas como una muestra de complicidad en la guerra, asegurando que la capacidad de Rusia no sería "tan intensa" sin los "componentes críticos" que recibe desde el exterior.



"Debemos ser absolutamente honestos con el terrorismo ruso: no serían capaces de causar tanto daño de manera tan intensa y literalmente todas las noches por sí solos. Cada dron ruso Shahed, cada misil ruso, son componentes fabricados en otros países. Ciento sesenta y cinco unidades de ataque en un ataque nocturno ruso, todos esos misiles Iskander, Kalibr y otros medios de destrucción, significan cientos o incluso miles de componentes de otros países: países europeos, China e incluso Estados Unidos", ha denunciado el mandatario en su mensaje vespertino diario.



En la misma línea, Zelenski ha argumentado que la imposición de sanciones "realmente fuertes" que Rusia no pueda eludir "bajo ningún concepto" resulta "fundamental" para acercarse a un eventual final del conflicto.



Al menos 11 muertos por un misil ruso contra un edificio residencial de Poltava



El número de personas que han fallecido en las últimas horas como consecuencia del ataque aéreo ruso sobre un edificio residencial en la ciudad de Poltava, en el este de Ucrania, ha ascendido al menos a once, según las autoridades del país. Así lo ha dado a conocer el Servicio Estatal de Emergencias a través de una publicación de Telegram en la que ha matizado que una persona murió en el hospital. En total, 16 personas han resultado heridas, entre ellos 4 niños, y otras 22 personas han sido rescatadas de entre los escombros.



"La filtración de la propuesta de paz de Trump es una señal del acercamiento con Rusia"



Resalta Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo - La Latina, mantiene que "Rusia podría trolear a Trump y seguir con sus relaciones con los BRICS", una de las exigencias del presidente de EEUU. "Trump y Putin son los que van a partir el bacalao. Zelensky tiene poco que hacer", por lo que tendrá que retirarse de la vida política. "Rusia ya ha ganado la guerra. Lo importante es saber cómo queda su relación con China", resalta.



Enrique Refoyo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar, señala que "Donald Trump quiere volver a 2022 porque necesita un dólar fuerte" y esa es la clave de sus movimientos, necesita que esos países que han abandonaron el dólar vuelvan. Por ello, sostiene que "Trump necesita un incremento de poder muy rápido para enfrentar a China".



José Luis Orella, profesor de historia contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, afirma que "la filtración de la propuesta de paz de Trump es una señal del acercamiento con Rusia". Y, sostiene que el gran derrotado es el pueblo ucraniano que es quien ha perdido la vida en esta guerra y por el otro lado están todos los que han sacado rendimiento económico del conflicto.



Ucrania confirma el uso de un dron con capacidad de transportar explosivos a más de 2.000 kilómetros



Las Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado este viernes el uso de un dron de largo alcance con capacidad de transportar hasta 250 kilogramos de carga explosiva a más de 2.000 kilómetros de distancia con posibilidad de regresar a su punto de partida.



"Este es un desarrollo único que cambia las reglas del juego en el campo de batalla", ha celebrado el Comando de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados ucraniano en sus redes sociales, donde ha señalado que esto contrarresta a las informaciones propagandísticas de Rusia.



Según han destacado las autoridades castrenses ucranianas, este comando ha llevado a cabo a lo largo de los últimos meses varios ataques detrás de las líneas rusas en el frente, siendo capaz de golpear la retaguardia de las fuerzas de Moscú. "Ha habido decenas de misiones de este tipo y habrá más", han destacado desde las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ejército ucraniano ha llegado a perpetrar ataques contra la localidad de Nizhnekamsk, a más de 1.500 kilómetros de distancia de Kiev.