Diez presuntos miembros y socios de "El Tren de Aragua" acusados por operación de tráfico de armas

1ero de febrero de 2025.-La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, y la comisionada de policía, Jessica S. Tisch, anunciaron hoy que 10 personas han sido acusadas y acusadas de diversas formas de venta criminal de un arma de fuego, posesión criminal de un arma, conspiración y otros delitos por su presunto papel en una operación de tráfico de armas que realizó ventas de armas de fuego en toda la ciudad de Nueva York, incluido Queens. Una investigación encubierta a largo plazo, denominada Operación Descarrilamiento de Tren y realizada en conjunto con la policía de Nueva York, resultó en la incautación de 34 armas, incluidos dos rifles de asalto y 48 gramos de un cóctel de drogas conocido como tusi o "cocaína rosa". Los acusados ​​son presuntos miembros o socios de la banda Tren de Aragua, que se originó en su país natal, Venezuela, y el alcance de la operación se extendía desde Nueva York hasta Texas y Colorado, con planes de expandirse a Colombia, informo La Fiscal General del distrito de Queens,



El fiscal de distrito Katz dijo: "Como se alega, los acusados ​​conspiraron para traficar y vender armas de fuego y drogas ilegales en la ciudad de Nueva York, y cada acusado desempeñó un papel diferente en la promoción de la agenda del Tren de Aragua. El alcance geográfico de su presunta conducta se extendió a nivel nacional para incluir Connecticut, Pensilvania, Texas, Florida, Colorado e internacionalmente hasta Colombia. Como resultado de nuestra investigación, 34 armas peligrosas ya no están en las calles y estamos desmantelando esta pandilla mientras intenta establecerse localmente. Gracias a mi Oficina de Empresas Criminales Violentas, a la Unidad de Investigación de Armas de Fuego del Departamento de Policía de Nueva York y al valiente oficial encubierto por su trabajo en esta investigación".



La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, dijo: "Tren de Aragua es una de las pandillas más peligrosas del país y la policía de Nueva York ha tomado medidas importantes para cerrar sus operaciones en la ciudad de Nueva York. La acusación de hoy deja en claro que no permitiremos que aterroricen nuestras calles con armas ilegales, armas de asalto y narcóticos peligrosos que amenazan a todas nuestras comunidades. Quiero agradecer a la fiscal de distrito de Queens, Katz, por su colaboración en este esfuerzo y a los dedicados detectives de la policía de Nueva York por su trabajo incansable para hacer que los neoyorquinos estén seguros".



Los acusados ​​están acusados ​​de diversas formas en una acusación formal de 120 cargos de venta criminal de un arma de fuego en primer y tercer grado; posesión criminal de un arma de fuego; posesión criminal de arma en segundo y tercer grado; venta criminal de una sustancia controlada en quinto grado; intento de venta criminal de un arma de fuego en primer grado; y posesión criminal de una sustancia controlada en quinto grado. Todos los acusados ​​fueron acusados ​​de conspiración en cuarto grado.



Seis acusados ​​fueron arrestados el martes y dos, Wrallan C. Meza y Rosemary T. Sánchez, fueron procesados ​​hoy ante el juez de la Corte Suprema Peter Vallone, quien los puso en prisión preventiva y les ordenó regresar a la corte el 12 de marzo. Se espera que Brayant O. Aguilar sea procesado más tarde hoy. Alejandro Rondón fue ingresado en el hospital con una condición médica no relacionada y será procesado en una fecha posterior.



Dos fueron detenidos fuera del estado: Leoner A. Aguilera en Houston y Enyerling R. B. Zambrano en Miami, y serán procesados ​​en una fecha posterior.