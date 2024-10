Maduro calificó a Tarek William Saab como «el funcionario con más credibilidad» en el país

29 de octubre de 2024.- El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, destacó que el fiscal de la República, Tarek William Saab, es el funcionario con más credibilidad en Venezuela.



“En el mundo de los rumores toda va y todo viene», comentó Maduro tras ser consultada su opinión respecto la tesis expuesta por Saab sobre la ausencia de Lula en los Brics.



«El fiscal (Saab) es un hombre de la justicia, con mucha credibilidad nacional. Es el funcionario con más credibilidad y la institución con más credibilidad en Venezuela, con más del 70% por su actuación contra la corrupción y contra la conspiración permanente. Es un hombre de una sola pieza, valiente. Después vi cómo repercutió eso en Brasil. En todo caso, yo no me pronuncio sobre ese tema, sino los médicos y al propio presidente Lula hablar sobre el tema. No me corresponde a mi», sentenció.



Esta aseveración la hizo Nicolás Maduro por la pregunta realizada en el programa “Con Maduro +” con respecto a las recientes declaraciones de la máxima autoridad del Ministerio Público referente al accidente doméstico que informó el Presidente Lula da Silva.



